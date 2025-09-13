الداخلية تواصل ضرباتها لمواجهة التلاعب بالخبز والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكبرة للتصدى لمحاولات التلاعب بالسلع الأساسية والاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

ضبط ما يقرب من 12 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم بحوزة عدد من أصحاب المخابز المتلاعبين بأسعار الخبز المدعم والحر.

وضبط عدة قضايا فى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة مالية تقارب 5 مليون جنيه.

استمرار الحملات الأمنية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة، مع تأكيد مواصلة الأجهزة الأمنية ضرباتها اليومية للتصدى لمثل هذه الجرائم حماية للاقتصاد القومى وضمانًا لحقوق المواطنين، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق المصرى،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.