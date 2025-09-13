السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تواصل ضرباتها لمواجهة التلاعب بالخبز والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الداخلية تواصل ضرباتها
الداخلية تواصل ضرباتها لمواجهة التلاعب بالخبز والاتجار

واصلت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية، حملاتها المكبرة للتصدى لمحاولات التلاعب بالسلع الأساسية والاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي مجموعة أشخاص على سيدتين بالمقطم

ضبط أكثر من 40 ألف نسخة كتب مقلدة بمخزن في المرج

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

ضبط ما يقرب من 12 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم بحوزة عدد من أصحاب المخابز المتلاعبين بأسعار الخبز المدعم والحر.

وضبط عدة قضايا فى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة مالية تقارب 5 مليون جنيه.

استمرار الحملات الأمنية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة، مع تأكيد مواصلة الأجهزة الأمنية ضرباتها اليومية للتصدى لمثل هذه الجرائم حماية للاقتصاد القومى وضمانًا لحقوق المواطنين، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق المصرى، 

 

