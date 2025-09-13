السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي مجموعة أشخاص على سيدتين بالمقطم

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي مجموعة أشخاص

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي عدد من الأشخاص على سيدتين بالضرب، بسبب خلافات حول ملكية وحدة سكنية بالقاهرة.

 

بالفحص، تبين أن مشاجرة نشبت بين طرف أول: سيدتين مقيمتين بدائرة قسم شرطة المقطم، وطرف ثانٍ: 7 أشخاص مقيمين بنطاق محافظة القاهرة، عقب قيام الطرف الثاني بنقل أثاث وأجهزة كهربائية تخص إحدى السيدتين باستخدام سيارة نصف نقل، بسبب خلافات سابقة بينهم حول ملكية وحدة سكنية، وأثناء محاولة السيدتين منعهم، تعرضتا للاعتداء.

فيديو  تعدي مجموعة أشخاص على سيدتين بالمقطم 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين من الطرف الثاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط أكثر من 40 ألف نسخة كتب مقلدة بمخزن في المرج

ضبط 10 متسولين أثناء استجدائهم المارة في العجوزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية أجهزة كهربائية كشف ملابسات فيديو قسم شرطة المقطم وزارة الداخلية محافظة القاهرة كشف ملابسات فيديو متداول شرطة المقطم دائرة قسم شرطة المقطم

مواد متعلقة

ضبط أكثر من 40 ألف نسخة كتب مقلدة بمخزن في المرج

ضبط 10 متسولين أثناء استجدائهم المارة في العجوزة

ضبط وكر دعارة "متنكر" في هيئة ناد صحي بالهرم

ضبط شخصين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأمن ينفي مقتل قيادي أمني داخل مسكنه

انتظام حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة وتحويلات بمناطق أعمال المونوريل

الداخلية تضبط عصابة شرطة المرور المزيفة بعد سرقة دراجة نارية بالإسماعيلية

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads