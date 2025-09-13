الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي مجموعة أشخاص على سيدتين بالمقطم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي عدد من الأشخاص على سيدتين بالضرب، بسبب خلافات حول ملكية وحدة سكنية بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن مشاجرة نشبت بين طرف أول: سيدتين مقيمتين بدائرة قسم شرطة المقطم، وطرف ثانٍ: 7 أشخاص مقيمين بنطاق محافظة القاهرة، عقب قيام الطرف الثاني بنقل أثاث وأجهزة كهربائية تخص إحدى السيدتين باستخدام سيارة نصف نقل، بسبب خلافات سابقة بينهم حول ملكية وحدة سكنية، وأثناء محاولة السيدتين منعهم، تعرضتا للاعتداء.

فيديو تعدي مجموعة أشخاص على سيدتين بالمقطم

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين من الطرف الثاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.