انتظام حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة وتحويلات بمناطق أعمال المونوريل

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 حالة من السيولة المرورية المنتظمة، حيث تميزت حركة السيارات بالانسيابية على معظم المحاور الرئيسية، مما يعكس نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

الحالة المرورية العامة

تواصلت حركة السير بشكل طبيعي في معظم المناطق، بما في ذلك: الطريق الدائري، خاصة في مناطق نزلة المريوطية والمنيب، حيث كانت الحركة سلسة دون أي معوقات.

محور 26 يوليو، مع بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه القادم من أكتوبر وصولًا إلى ميدان لبنان، أما ميادين الجيزة وكوبري الجامعة والدقي ومحيط ميدان النهضة، حيث كانت الحركة مرنة ومنتظمة.

أما مناطق الأزهر، العباسية، الموسكي، طريق الأوتوستراد، حلوان، المعادي، المقطم، ميدان التحرير، رمسيس، ومدينة نصر، التي شهدت جميعها انسيابية في حركة المرور.



التحويلات المرورية

وفي إطار تنفيذ أعمال إنشائية لمشروع المونوريل، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 حتى صباح يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، وذلك من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

وتم تحديد مسارين بديلين لتسهيل الحركة: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

والدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.