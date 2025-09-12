الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة صغيرة لقيت مصرعها إثر ارتطام رأسها بحائط أسانسير بالجيزة

إسعاف
إسعاف

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة صغيرة لقت مصرعها إثر ارتطام رأسها بحائط أسانسير خلال وجودها برفقة والدتها بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة. 

 

مصرع رضيعة اصطدمت رأسها بحائط أسانسير 


البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع رضيعة إثر اصطدام رأسها بحائط الأسانسير حال وجودها رفقة والدتها. 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وجرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت باستدعاء أسرة الطفلة لسماع أقوالها في الحادث. 

 

