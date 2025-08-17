الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يتأخر أمام أيسلندا في الشوط الأول لمونديال الناشئين

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تأخر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، أمام منتخب أيسلندا بنتيجة (12-17)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا على تحديد المركز الخامس ببطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

موعد مباراة مصر وأيسلندا

انطلقت مباراة مصر وأيسلندا في الـ2:45 عصرا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وخاض المنتخب الوطني خلال مسيرته 6 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات بدور المجموعات أمام أمريكا والبحرين واليابان، ثم التعادل أمام التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي، قبل الخسارة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي. 

وحقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا على منتخب النرويج بفارق 21 هدفا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور تحديد المراكز.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية: 
حراس المرمى: 
یوسف عبدالهادي
عمر فتحي
عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:
عمر مصطفى بركة 
حازم الصباغ

ظهير أيسر:
أحمد حلمي مصبح
عادل أحمد سعد
يحيى الكردي

صانع الألعاب:
يوسف عبدالغني
حمزة وليد المرسى

ظهير أيمن:
محمد عدلان
يوسف عمرو «2008» 
سيف الدين جلال
كريم حمدي السيد

جناح أيمن:
زیاد أحمد عواد
عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:
محمد أحمد إسماعيل
حسين محمد
على مدبولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد منتخب أيسلندا مباراة مصر وأيسلندا المنتخب الوطني

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وأيسلندا في ختام مونديال الناشئين

كرة اليد، منتخب مصر يواجه أيسلندا على المركز الخامس بمونديال الناشئين

كرة اليد، منتخب إسبانيا يتأهل لنهائي مونديال الناشئين

كرة اليد، منتخب مصر يهزم النرويج على تحديد المراكز بمونديال الناشئين

الأكثر قراءة

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

غلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق وقرى سياحية في جنوب سيناء

زغلول صيام يكتب: مصطفى شوبير حارس الأهلى جاني أم مجني عليه؟! أتمنى أن يرفع شوبير الأب يده عن ابنه!

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads