كرة اليد، ترتيب منتخبات بطولة العالم للناشئين 2025

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، اختتمت مساء أمس الأحد منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين (مصر 2025)، التي أقيمت في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

وجاء الترتيب النهائي لمنتخبات البطولة كالتالي:

1- ألمانيا

2- إسبانيا

3- الدنمارك 

4- السويد

5- مصر

6- أيسلندا

7- المجر

8- النرويج

9- فرنسا

10 - صربيا

11- سويسرا 

12 - التشيك

13- سلوفينيا

14- اليابان

15- النمسا

16 - السعودية 

17- البرتغال

18- كرواتيا

19- جزر فارو

20- تونس

21- البرازيل

22- الأرجنتين

23- البحرين

24- كوسوفو

25- كوريا الجنوبية

26- الكويت

27- الجزائر

28- أوروجواي 

29- غينيا

30- المغرب

31- أمريكا

32- المكسيك

واحتل المنتخب الوطني المركز الخامس في الترتيب العام لمنتخبات بطولة العالم للناشئين، بعد الخسارة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي، ثم الفوز على منتخبي النرويج وأيسلندا في دور تحديد المراكز.

