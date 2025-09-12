فوائد الكرفس، يخفض الكوليسترول ويقوى العظام وينقص الوزن

فوائد الكرفس، الكرفس من الخضروات الورقية الشهيرة التى تستخدم فى الطهى لنكهته المميزة، وكان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد الكرفس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكرفس من الخضروات العطرية المميزة برائحته الزكية ونكهته الخفيفة، ويعد من النباتات الغنية بالعناصر الغذائية التي تمنح الجسم فوائد صحية عديدة، مما يجعله جزء مهم في الأنظمة الغذائية الصحية.

القيمة الغذائية للكرفس

وأضافت أن الكرفس يحتوي على نسبة عالية من الماء أكثر من 90%، مما يجعله منخفض السعرات الحرارية، كما يحتوي على ألياف غذائية، وفيتامينات مثل:

فيتامين K الذي يدعم صحة العظام.

فيتامين C المضاد للأكسدة والمُعزز للمناعة.

فيتامين A الضروري لصحة العين والجلد.

فيتامينات B مثل حمض الفوليك الذي يساهم في تكوين خلايا الدم.

كما يحتوي الكرفس على معادن مهمة مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، إضافة إلى مركبات نباتية مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات.

فوائد الكرفس الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكرفس التى تدفع لتناوله الآتي:-

الألياف الموجودة في الكرفس تحسن عملية الهضم وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء، ما يقلل من الإمساك، ويحتوي على مركبات تساعد في تهدئة المعدة وتقليل الحموضة الخفيفة.

الكرفس غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم وخفض ضغط الدم المرتفع.

يحتوي على مركبات تسمى الفثاليدات تعمل على إرخاء الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين الدورة الدموية.

مضادات الأكسدة الموجودة في الكرفس تحمي الشرايين من تراكم الترسبات الدهنية.

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

فيتامين K والكالسيوم في الكرفس يساهمان في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة.

يعتقد أن الكرفس يحتوي على مركبات قد تساعد في تقليل الالتهابات في المفاصل، مما يجعله خيار جيد لمرضى التهاب المفاصل.

انخفاض سعراته الحرارية وارتفاع نسبة الماء والألياف يجعله وجبة خفيفة مثالية للشعور بالشبع دون زيادة الوزن، ويساعد على تقليل الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات.

فيتامين C والفلافونويدات الموجودة في الكرفس تدعم جهاز المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يعد الكرفس خيار ممتاز للحفاظ على ترطيب الجسم خاصة في الأجواء الحارة.

مضادات الأكسدة والفيتامينات في الكرفس تساعد على حماية البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة وتحافظ على نضارتها، وترطيبه العالي يساهم في إبقاء البشرة مرنة ورطبة.

الكرفس يحتوي على مركبات نباتية مضادة للالتهاب، مما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات مزمنة.

نصائح عند استخدام الكرفس

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل غسل الكرفس جيدا قبل تناوله لإزالة أي بقايا من المبيدات، ويحفظ في الثلاجة للحفاظ على نضارته، كما يجب تناوله طازج حتى لا يفقد قيمته الغذائية مع التخزين الطويل.

