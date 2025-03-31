فوائد السمك البوري، يقوي المناعة والعظام ويحمي من الزهايمر

فوائد السمك البوري، السمك البوري من أشهر أنواع الأسماك فى مصر وهو من الأسماك البحرية التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد السمك البوري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن السمك البوري من أشهر أنواع الأسماك البحرية التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية ومذاقها اللذيذ، وينتشر في العديد من المناطق الساحلية حول العالم، خاصة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويحتوي السمك البوري على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، مما يجعله خيار غذائي ممتاز.

فوائد السمك البوري للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد السمك البوري التى تدفع لتناوله الآتي:

مصدر غني بالبروتين، ويُعتبر السمك البوري مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، وهو ضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

البروتين الموجود في السمك سهل الهضم مقارنة بالبروتين الحيواني الآخر، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الهضم.

تعزيز صحة القلب، ويحتوي السمك البوري على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تلعب دورا هاما في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد في الدم، كما تساعد هذه الأحماض في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين وظائف القلب وخفض ضغط الدم.

فوائد السمك البوري

تحسين وظائف الدماغ، وتساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في السمك البوري على تعزيز صحة الدماغ، وتحسين الذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر، كما أن تناول السمك بانتظام يدعم القدرة على التركيز ويحسن الحالة المزاجية.

تعزيز صحة العظام، ويحتوي السمك البوري على نسبة جيدة من الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان لتقوية العظام والوقاية من هشاشتها، كما أن فيتامين "د" الموجود في السمك يعزز امتصاص الكالسيوم، مما يساعد في الحفاظ على كثافة العظام وقوتها.

دعم الجهاز المناعي، ويُعتبر السمك البوري مصدرًا غنيا بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين "أ" وفيتامين "هـ" والزنك، التي تلعب دورا هاما في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى والأمراض المختلفة.

تحسين صحة الجلد والشعر، ويُساهم تناول السمك البوري في الحفاظ على صحة البشرة ومنحها نضارة طبيعية، بفضل احتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في ترطيب الجلد وتقليل الالتهابات، كما أن البروتينات والمعادن الموجودة في السمك تدعم صحة الشعر وتقويه.

وتابع أن السمك البوري ليس مجرد وجبة شهية، بل هو كنز غذائي يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، وإدراجه في النظام الغذائي بانتظام يمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض وتحسين الصحة العامة، لذا، ينصح بتناول السمك البوري مرتين على الأقل أسبوعيا للحصول على أقصى استفادة ممكنة من قيمته الغذائية.

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