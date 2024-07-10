فوائد السمك البوري، يقوي العظام والمفاصل ويحمي من أمراض القلب

فوائد السمك البوري، السمك البوري من الأسماك البحرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد السمك البوري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويقدم بطرق مختلفة.

أهمية السمك البوري

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن السمك البوري هو نوع من الأسماك الدهنية التي تتميز بنكهتها اللذيذة وقيمتها الغذائية العالية، وتتعدد فوائد السمك البوري بشكل كبير، مما يجعله خيارًا غذائيًا ممتازًا للعديد من الأشخاص.

فوائد السمك البوري

فوائد السمك البوري للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد السمك البوري:-

يعتبر السمك البوري مصدرًا غنيًا بالبروتينات عالية الجودة.

يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والمحافظة عليها، هذا يجعل السمك البوري خيارًا ممتازًا للرياضيين والأشخاص الذين يتطلعون لزيادة كتلتهم العضلية.

يحتوي السمك البوري على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، هذه الأحماض الدهنية مفيدة جدًا لصحة القلب، حيث تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

تساهم أوميجا 3، في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يُعد السمك البوري مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. فهو يحتوي على فيتامين D الذي يلعب دورًا حيويًا في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

كما يحتوي على فيتامين B12 الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي.

يُعتبر السمك البوري مصدرًا جيدًا للمعادن، الذي يساهم في صحة العظام والأسنان، والسيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في حماية الخلايا من التلف.

يمكن أن يساعد تناول السمك البوري بانتظام في تحسين وظائف الدماغ، الأحماض الدهنية اوميجا 3 الموجودة في السمك البوري تُعتبر مكونًا أساسيًا لأغشية الخلايا في الدماغ، وقد أظهرت الدراسات أن تناول كميات كافية من أوميجا 3 يمكن أن يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

يُعتبر السمك البوري خيارًا غذائيًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية. فهو يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن.

وتابعت، يمكن تحضير السمك البوري بطرق متعددة تناسب جميع الأذواق، ويمكن شويه أو قليه أو طهيه بالبخار، ويمكن إضافته إلى السلطات أو الأطباق الرئيسية، مما يجعله إضافة مرنة ولذيذة لأي نظام غذائي.