فوائد الشيح، يخفف آلام الدورة الشهرية ويقوي المناعة

فوائد الشيح، الشيح من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ القدم وكان يستخدم في الحب القديم والحياة العادية حيث اشتهر بفاعليته في طرد الحشرات الزاحفة.

وفوائد الشيح، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة كما أنه يستخدم في علاج ديدان البطن وطرد السموم من الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشيح نبات عشبي عطري ينتمي إلى الفصيلة المركبة، ويعرف برائحته المميزة وطعمه المر، وينمو في المناطق الصحراوية والجافة، ويستخدم منذ قرون في الطب الشعبي نظرا لخواصه العلاجية المتعددة، سواء عبر شرب منقوعه أو استخدام زيته العطري.

القيمة الغذائية للشيح

وأضاف السيد، يحتوي الشيح على مركبات فعالة مثل “الأبسنتين” والزيوت الطيارة، ما يمنحه قدرة مميزة على دعم الصحة العامة، كما يحتوي على الزيوت العطرية ذات خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، ومضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف، والمركبات المرة التي تساعد على تحفيز إفراز العصارات الهاضمة وتحسين الشهية.

فوائد الشيح للصحة

وتابع، أن من فوائد الشيح للصحة:

يساعد الشيح على تحسين عملية الهضم بفضل مركباته المرة التي تنشط إفراز العصارة المعدية والصفراء، ويخفف الانتفاخ والغازات ويقلل من التقلصات المعوية، وقد يستخدم كعلاج مساعد في حالات عسر الهضم وفقدان الشهية.

اشتهر الشيح بدوره في طرد الديدان المعوية مثل الديدان الدبوسية والأسطوانية، وهو من أقدم الأعشاب المستخدمة لهذا الغرض، وينصح باستعماله بجرعات محدودة وتحت إشراف مختص، لتجنب أي آثار جانبية.

يساهم الشيح في تنشيط الكبد وتحفيز إفراز الصفراء، مما يساعد على تحسين الهضم والتخلص من السموم، وبعض الدراسات أشارت إلى أن مركباته قد تحمي خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يحتوي الشيح على مركبات مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل والروماتيزم ويستخدم أحيانا بشكل موضعي على الجلد لتخفيف الألم أو التورم.

الفلافونويدات ومضادات الأكسدة الموجودة في الشيح تعزز مناعة الجسم وتقلل من تأثير الجذور الحرة، ما يدعم مقاومة الأمراض.

يساعد الشيح على تقليل التشنجات المصاحبة للدورة الشهرية وتحسين تدفق الدم، ما يجعله خيار طبيعي لتسكين آلام الحيض عند بعض النساء.

يستعمل منقوع الشيح أحيانا للتخفيف من أعراض نزلات البرد والسعال، بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للميكروبات.

محاذير استعمال الشيح

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه على الرغم من فوائد الشيح، يجب الانتباه إلى ما يلي:

الإفراط في تناوله قد يسبب الغثيان أو تهيج المعدة، وأحيانا تسمم بسبب مادة الثوجون.

لا ينصح به للحوامل والمرضعات إلا بعد استشارة الطبيب، إذ قد يسبب انقباضات رحمية.

يفضل تجنب استخدامه لفترات طويلة دون إشراف طبي.

زيت الشيح العطري يجب تخفيفه قبل وضعه على الجلد لتجنب التهيج.

