فوائد السمك، يحمي من أمراض القلب وألزهايمر ويصلح الأنسجة التالفة

فوائد السمك، السمك من البروتينات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة حول العالم لعشاقه الكثيرون حيث يتمتع بمذاق مختلف وله أنواع عديدة.

وفوائد السمك، عديدة فهو من افضل البروتينات التى ينصح الخبراء بتناولها باستمرار حفاظًا على الصحة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن السمك من أفضل الأطعمة التي وهبنا الله إياها، فهو مصدر غني بالبروتينات والدهون الصحية والعناصر الغذائية التي تساهم في تقوية الجسم والوقاية من العديد من الأمراض، وتناول الأسماك بانتظام يعتبر عادة غذائية صحية ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية لما لها من فوائد متعددة تشمل القلب، الدماغ، العظام، والمناعة، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي في البشرة والشعر.

فوائد السمك للصحة

فوائد السمك للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد السمك التي تدفعنا لتناوله:

الأسماك، وخاصة الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي دهون صحية غير مشبعة تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتقليل ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية، وتنظيم ضربات القلب.

السمك غني بدهون الأوميجا 3 المهمة لصحة الدماغ، حيث أظهرت الدراسات أن تناول الأسماك بانتظام يعزز الذاكرة والتركيز، ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، ويحسن من الحالة النفسية ويقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب والقلق.

البروتين الموجود في الأسماك ضروري لنمو العضلات والأنسجة، كما أنه يساعد في إصلاح الخلايا والأنسجة التالفة، ويحفز عملية الأيض، ويعزز الشعور بالشبع ويدعم التحكم في الوزن.

الأسماك تحتوي على فيتامين "د" والكالسيوم والفوسفور، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصلبة، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وتخفيف آلام المفاصل والتهابها.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في السمك مثل الزنك، والسيلينيوم، والحديد، تساهم في تقوية جهاز المناعة، ومقاومة العدوى والأمراض، وتسريع الشفاء من الأمراض المختلفة.

أحماض الأوميجا 3 وفيتامين "أ" الموجودان في الأسماك يساهمان في حماية العين من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، وتقوية النظر، وتقليل جفاف العين.

تناول السمك بانتظام ينعكس بشكل واضح على المظهر الخارجي، حيث يمنح البشرة ترطيب طبيعي ونضارة، ويقلل من حب الشباب والالتهابات الجلدية، ويقوي الشعر ويمنع تساقطه بفضل محتواه من البروتين والزنك.

أنواع الأسماك المفيدة

وتابع، أنه ليس كل أنواع السمك تحتوي على نفس القيم الغذائية، ولكن أكثرها فائدة تشمل السلمون، والتونة، والسردين، والماكريل، والبلطي، والباراموندي، وينصح بتناول الأسماك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على فوائدها الصحية كاملة.

نصائح عند تناول السمك

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل شوي السمك أو طهيه بالبخار بدلا من القلي لتقليل الدهون غير الصحية، وتجنب الإفراط في تناول الأسماك المحتوية على نسبة عالية من الزئبق مثل سمك القرش والماكريل الملكي، مع الحرص على شراء السمك الطازج أو المجمد جيدا لتفادي التلوث.

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