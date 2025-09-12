روتين يومي للعناية بالبشرة حفاظا على جمالك

البشرة مرآة لصحة الجسم وجماله، والاهتمام بها لا يقتصر على استخدام المنتجات الفاخرة، بل يبدأ بروتين يومي منتظم يلبي احتياجاتها المختلفة.

سواء كانت بشرتك دهنية، أو جافة، أو مختلطة أو حساسة، فإن اتباع خطوات أساسية صباحا ومساء يحافظ على إشراقتها ويؤخر ظهور علامات التقدم في العمر.

روتين يومي للعناية بالبشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، روتين يومي للعناية بالبشرة حفاظا على جمال صاحبتها:-

أولا الروتين الصباحي للعناية بالبشرة

التنظيف بلطف، استخدمي غسول مناسب لنوع بشرتك لإزالة الإفرازات الدهنية والعرق المتراكم خلال النوم.

تجنبي الصابون القوي لأنه يسبب الجفاف ويخل بتوازن البشرة.

استخدام التونر لأنه يعمل على إغلاق المسام وتنظيم إفراز الدهون، ويفضل اختيار تونر خالى من الكحول لتجنب تهيج البشرة.

اختيار سيروم غني بفيتامين C لمقاومة الأكسدة وتفتيح البشرة، والسيروم يمنح طبقة عميقة من الترطيب ويهيئ البشرة للخطوة التالية.

ضعي كريم ترطيب مناسب لنوع بشرتك، للبشرة الدهنية يفضل الكريم الخفيف الخالي من الزيوت، وللجافة كريم غني بالمكونات المرطبة مثل الهيالورونيك أسيد والجلسرين.

كريم الحماية من الشمس أهم خطوة في الروتين الصباحي، فهو يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب التجاعيد والتصبغات، ضعي كمية مناسبة قبل الخروج من المنزل، وجددي التطبيق كل ساعتين عند التعرض للشمس.

ثانيا الروتين المسائي للعناية بالبشرة

احرصي على إزالة جميع آثار المكياج باستخدام مزيل لطيف أو ماء ميسيلار قبل النوم، فالنوم بالمكياج يسد المسام ويؤدي لظهور الحبوب.

اغسلي وجهك بغسول لطيف لإزالة الأوساخ والشوائب المتراكمة خلال اليوم.

استخدمي مقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد البشرة، ولا تكثري من التقشير حتى لا تسببي جفاف أو تهيج بالبشرة.

يفضل استخدام سيروم يحتوي على الريتينول أو حمض الهيالورونيك، بحسب نوع بشرتك واحتياجاتها، والريتينول يساعد على تجديد الخلايا وتقليل الخطوط الدقيقة، بينما الهيالورونيك يوفر ترطيب عميق.

اختاري كريم ليلي مغذي يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة لمساعدة البشرة على إصلاح نفسها أثناء النوم.

نصائح مهمة للحفاظ على جمال البشرة

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها يوميا حفاظا على جمال البشرة ونضارتها، منها:-

شرب الماء بكميات كافية، فالترطيب الداخلي ينعكس مباشرة على إشراقة البشرة.

النوم الجيد، احرصي على الحصول على 7–8 ساعات من النوم يوميا لتسمحي لخلايا البشرة بالتجدد.

التغذية الصحية، أكثري من تناول الفواكه، والخضروات، والمكسرات، والأسماك الغنية بالأوميجا 3.

ممارسة الرياضة، لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية وإعطاء البشرة لون صحي.

تجنبي التدخين والكافيين الزائد: لأنها تضر الكولاجين وتؤدي لظهور التجاعيد مبكرًا.

تنظيف أدوات المكياج بانتظام، للحفاظ على بشرتك من البكتيريا.

اختبار المنتجات الجديدة على جزء صغير من البشرة قبل استخدامها على الوجه بالكامل لتجنب الحساسية.

