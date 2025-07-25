الجمعة 25 يوليو 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لتقشير البشرة فى الصيف

تقشير البشرة
تقشير البشرة

تقشير البشرة من خطوات العناية الجيدة بالبشرة فهو يزيل خلايا الجلد الميتة ويجددها وينظف المسام بعمق ويحافظ على جمال البشرة.

وتقشير البشرة له طرق عديدة ولكن عادة تفضل الفتيات الطرق التي تستخدم المكونات المتوفرة فى المطبخ للمواظبة على تطبيقه.

قناع طبيعي لتقشير البشرة فى الصيف 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل قناع طبيعي لتقشير البشرة فى الصيف.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

طريقة التحضير والاستخدام:

  • في وعاء صغير، اخلطي الشوفان المطحون مع العسل واللبن حتى تحصلي على قوام متجانس.
  • ضعي القناع على بشرة وجهك بعد تنظيفها جيدا.
  • قومي بتدليك البشرة بحركات دائرية لطيفة لمدة 2-3 دقائق، فهذا يساعد على إزالة الخلايا الميتة بلطف.
  • اتركي القناع على وجهك لمدة 10-15 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.
  • جففي البشرة برفق ثم ضعي مرطب خفيف.
  • استخدمي هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.
  • تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد التقشير مباشرة.
  • ضعي واقي شمس دائمًا في النهار للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
  • اختبري القناع على جزء صغير من بشرتك أولا للتأكد من عدم وجود حساسية.
  • هذا القناع خفيف، منعش، ولطيف على البشرة الحساسة، كما أن مكوناته طبيعية وآمنة وتساعد على إزالة آثار العرق والدهون دون تجفيف البشرة.
قناع طبيعي لتقشير البشرة فى الصيف 
قناع طبيعي لتقشير البشرة فى الصيف 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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