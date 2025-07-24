قناع طبيعي لتفتيح البقع الداكنة بالبشرة وزيادة جمالها

البقع الداكنة من بالبشرة من الإصابات المزعجة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس باستمرار ما يؤثر على جمال البشرة ونضارتها.

والتخلص من البقع الداكنة يكون من خلال استخدام بعض المستحضرات الطبية مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تفتح البشرة وتوحد لونها.

قناع طبيعي لتفتيح البقع الداكنة بالبشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتفتيح البقع الداكنة بالبشرة.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي المكونات جيدا حتى تتشكل لديكِ عجينة ناعمة.

ضعي القناع على المناطق التي تحتوي على البقع الداكنة.

اتركيه لمدة 10–15 دقيقة فقط (خاصةً في حال وجود الليمون).

اغسلي وجهك جيدا بماء فاتر ثم بماء بارد لغلق المسام.

استخدمي القناع مرتين أسبوعيا فقط.

هذا القناع يرطب البشرة ويعمل كمضاد للبكتيريا ويساهم في تجديد الخلايا، كما يقلل التصبغات والالتهابات بالبشرة.

لا تستخدمي هذا القناع إذا كانت بشرتك حساسة تجاه الليمون أو الكركم.

ضعي واقي شمسي عند الخروج في النهار بعد استخدام القناع، لأن الليمون قد يزيد من حساسية البشرة للشمس.

من الأفضل اختبار القناع على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضعه على الوجه بالكامل.

النتائج تختلف من شخص لآخر، لكنها تبدأ بالظهور عادة بعد 3 إلى 4 أسابيع من الاستخدام المنتظم.

قناع طبيعي لتفتيح البقع الداكنة بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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