قناع الموز لترطيب البشرة في الصيف وتعزيز نضارتها

ترطيب البشرة فى الصيف أمر ضروري للحفاظ على جمال البشرة لأنها تفقد العناصر المهمة بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

وترطيب البشرة لا يكون من خلال الكريمات المعتادة فقط، بل من خلال تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة وتمدها بالعناصر المهمة.

قناع الموز لترطيب البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الموز لترطيب البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

نصف ثمرة موز ناضجة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بهرس نصف حبة موز جيدا حتى تتحول إلى معجون ناعم.

أضيفي العسل والزبادي واخلطي المكونات حتى تتجانس.

ضعي القناع على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما جيدا.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة حتى تمتصه البشرة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم جففيه بلطف.

يفضل استخدام القناع مرتين أسبوعيا للحصول على ترطيب ونعومة مثالية.

إذا كانت بشرتك دهنية، يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون للموز لامتصاص الزيوت الزائدة.

للبشرة شديدة الجفاف، يمكن إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

قناع الموز لترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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