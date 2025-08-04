تنعيم البشرة وتفتيحها من الأمور التى تهوى الفتيات كثيرا لأنها تزيد من نضارة وجمال البشرة كثيرا ما يزيد من جمال صاحبتها.

وتهتم الفتيات كثيرا بالسعى للحصول على بشرة ناعمة وبيضاء، وذلك عادة يكون من خلال الوصفات الطبيعية المختلفة حسب نوع البشرة.

قناع طبيعي لتنعيم البشرة وتفتيح لونها

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا لتنعيم الشعر وتفتيح لونها.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من الحليب الطازج أو الحليب البودرة.

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري للبشرة غير الحساسة).

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، امزجي الحليب والعسل جيدا حتى يتجانسا.

أضيفي عصير الليمون واخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متماسك وسهل الفرد.

نظفي وجهك جيدا بالغسول المناسب لبشرتك وجففيه برفق.

ضعي القناع على الوجه والرقبة مع التدليك بحركات دائرية خفيفة.

اتركي القناع لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف جزئيا.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم اشطفيه بالماء البارد لغلق المسام.

كرري الوصفة 2–3 مرات أسبوعيا للحصول على نتائج ملحوظة.

القناع يعمل على تفتيح البشرة بفضل فيتامين C الموجود في الليمون ومفعول الحليب في إزالة التصبغات.

ويمنح ترطيب عميق للبشرة بفضل العسل الذي يحافظ على نعومتها.

ويعمل على تقشير لطيف يزيل خلايا الجلد الميتة ويجدد البشرة، وتفتيح البقع الداكنة الناتجة عن الشمس أو حب الشباب.

تجنبي استخدام الليمون إذا كانت بشرتك حساسة أو بها التهابات.

احرصي على اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل وضعه على الوجه بالكامل.

استخدمي واقي الشمس بعد تطبيق أي قناع تفتيح لحماية البشرة من التصبغات.

يمكن إضافة القليل من مسحوق الكركم لزيادة فعالية التفتيح.

قناع طبيعي لتنعيم البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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