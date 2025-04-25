فوائد الشيح، يطرد الديدان ويساعد على النوم الهادئ

فوائد الشيح، الشيح من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ زمن بعيد على مر العصور وله استخدامات طبية حيث كان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل في تركيب بعض الأدوية.

وفوائد الشيح، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة، واشتهر بفاعليته فى تطهير المعدة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشيح من النباتات العشبية العطرية المعروفة منذ آلاف السنين في الطب الشعبي، ويتميز بطعمه المرّ ورائحته النفاذة، وله استخدامات طبية وغذائية متعددة، وينتمي الشيح إلى الفصيلة المركبة، ويوجد منه أنواع متعددة تنتشر في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أشهر أنواعه الشيح البلدي، والشيح الحولي، وشيح ابن سينا.

المكونات الفعالة في الشيح

وأضافت منى، يحتوي نبات الشيح على مجموعة من المركبات الكيميائية الفعالة، مثل:

الزيوت الطيارة وأشهرها الأرتيميسينين

الفلافونويدات

التربينات

الكومارينات

العفصات

وتعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة، ومضادات للبكتيريا، ومضادات للفطريات، مما يمنح الشيح خصائص علاجية مميزة.

فوائد الشيح

فوائد الشيح الصحية

وتابعت، أن من فوائد الشيح التى تدفعنا لتناوله:-

يُستخدم الشيح تقليديًا لتخفيف آلام المعدة والقولون، حيث يساعد على، تحسين الهضم، وطرد الغازات، تخفيف الانتفاخ، وعلاج الإمساك المزمن، ومكافحة الطفيليات المعوية مثل الديدان.

يُعتبر الشيح من أشهر الأعشاب المستخدمة لطرد الديدان المعوية، وخاصة الديدان الدبوسية والاسطوانية، بفضل مركب "السانتونين" الموجود فيه.

يساهم الشيح في تنظيف الكبد وتحفيز إفراز العصارة الصفراوية، مما يعزز من عملية الهضم ويساعد على التخلص من السموم.

أظهرت الدراسات أن الشيح يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ويمكن استخدامه موضعيًا أو داخليًا لعلاج الالتهابات الجلدية أو التهابات الجهاز التنفسي.

يحتوي الشيح على مركب الأرتيميسينين، الذي يعد من أقوى الأدوية الطبيعية المستخدمة في علاج مرض الملاريا، وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية هذا المركب كأحد أهم العلاجات.

تناول مشروب الشيح قبل النوم قد يساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، لاحتوائه على مركبات مهدئة.

يمكن استخدام الشيح كمشروب دافئ أو كبخور للمساعدة في طرد البلغم وتخفيف السعال وتحسين التنفس.

طرق استخدام الشيح وتناوله

واوضحت الدكتورة منى أيمن، أنه يتم غلي كمية صغيرة من أوراق الشيح في الماء وشربها، ويمكن أن يستخدم موضعيًا لتدليك المفاصل أو لعلاج مشاكل الجلد، أو استنشاق البخار لتخفيف احتقان الأنف ومشاكل الجهاز التنفسي، كما أنه متوفر على شكل كبسولات أو مستخلصات مركزة.

محاذير تناول الشيح حفاظا على الصحة

واضافت منى أنه رغم فوائده العديدة، يجب الحذر عند استخدام الشيح، حيث يُمنع استخدامه لفترات طويلة لأنه قد يسبب التسمم العصبي، ولا يُنصح به للحوامل والمرضعات، وقد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناوله مع أدوية أخرى.

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