فوائد الشيح، يحسن المزاج ويقوي المناعة ويحارب العدوى

فوائد الشيح، الشيح من الأعشاب الشهيرة التى لها استخدامات عديدة، وكان يستخدم فى الطب القديم لعلاج مشاكل المعدة.

وفوائد الشيح، عديدة لقيمته الغذائية العالية ولكنه عرف لعلاج حالات الإمساك والنزلات المعوية وينصح الخبراء به فى بعض الحالات.

أهمية الشيح

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الشيح هو نبات عُرف بفوائده الصحية العديدة، ويستخدم في الطب التقليدي منذ آلاف السنين، وينتمي الشيح إلى عائلة النباتات العطرية ويتميز برائحته القوية وطعمه المر، ويستخدم الشيح في عدة أشكال، منها الشاي، والزيوت، والمكملات الغذائية.

فوائد الشيح

فوائد الشيح للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الشيح:-

يعتبر الشيح مفيد للجهاز الهضمي، فقد أظهرت الدراسات أن استهلاك الشيح يمكن أن يحفز إنتاج العصارات الهضمية، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل المعدة مثل الغازات والانتفاخ، وينصح بشرب شاي الشيح قبل الوجبات لزيادة فعالية الهضم.

يحتوي الشيح على مركبات تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم، وهذا يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة مثل التهاب المفاصل أو التهابات الجلد، ويمكن استخدام مستخلصات الشيح موضعيا لتخفيف الألم والتورم.

أظهرت بعض الدراسات أن الشيح يمتلك خصائص مضادة للميكروبات، مما يجعله فعالًا في محاربة بعض البكتيريا والفطريات، ويمكن استخدامه كمكمل غذائي لتعزيز المناعة وحماية الجسم من العدوى.

الشيح يساعد في تحسين المزاج وتخفيف أعراض القلق والاكتئاب، ويُعتقد أن المركبات النشطة في الشيح تعمل على تحفيز إنتاج هرمونات السعادة في الدماغ، مما يساهم في تحسين الحالة النفسية العامة.

يعتبر الشيح من المنشطات الطبيعية للدورة الدموية، ويُعتقد أن تناوله يمكن أن يعزز تدفق الدم، مما يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يستخدم كمساعد في التخلص من الطفيليات المعوية، حيث تساعد المركبات الموجودة في الشيح في قتل الطفيليات ووقف تكاثرها، مما يساهم في تحسين صحة الأمعاء.

الشيح قد يكون له تأثير إيجابي على مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ويمكن أن يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين.

محاذير تناول الشيح

وتابع، على الرغم من فوائد الشيح المتعددة، يجب استهلاكه بحذر، خاصةً في كميات كبيرة، حيث يمكن أن يتسبب في آثار جانبية، يُفضل استشارة مختص قبل البدء في استخدامه كعلاج لأي حالة صحية، واستخدام الشيح كجزء من نظام غذائي متوازن قد يساهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز العافية.