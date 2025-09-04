مشروب شعبي يدخل في صناعة الأدوية ويقوي المناعة

فوائد العرقسوس، العرقسوس من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ القدم وكان يستخدم في الطب القديم وحاليًّا يدخل في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد العرقسوس، عديدة لقيمته الغذائية العالية ويقدم كمشروب شعبى خاصة في شهر رمضان المبارك ويعشقه المصريون كثيرا ولكن يجب تناوله بحذر لمخاطر الإفراط في تناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن العرقسوس من النباتات الطبية الشهيرة التي ارتبط استخدامها منذ آلاف السنين بالطب الشعبي، وخاصة في مصر والصين والهند، حيث كان يستعمل لعلاج الكثير من الأمراض نظرا لخصائصه الطبية المميزة، وهو نبات جذري يحتوي على مواد فعالة مثل الجليسيريزين ومركبات الفلافونويد التي تمنحه طعم مميز وفوائد صحية متعددة.

القيمة الغذائية للعرقسوس

واضافت منى، يحتوي العرقسوس على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة، منها:-

مضادات أكسدة قوية تساعد على مقاومة الجذور الحرة.

غني بالمواد الصابونية التي تحسن عمل الجهاز الهضمي.

يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والفيروسات.

يحتوي على بعض المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور التي تعزز الصحة العامة.

فوائد العرقسوس

فوائد العرقسوس الصحية

وتابعت، أن من فوائد العرقسوس الصحية:

يساعد في علاج قرحة المعدة والاثني عشر لاحتوائه على مواد مهدئة للغشاء المخاطي.

يقلل من حموضة المعدة والارتجاع المعدي المريئي.

يساهم في تهدئة التقلصات المعوية وعلاج عسر الهضم.

يستخدم كمشروب مهدئ للكحة والسعال المزمن، ويساعد على طرد البلغم وتوسيع الشعب الهوائية.

له دور في تخفيف أعراض الربو والتهابات الجهاز التنفسي.

يعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات، ويرفع مناعة الجسم لمقاومة العدوى.

له تأثير مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف المبكر.

أظهرت بعض الدراسات أن العرقسوس قد يساعد في تقليل التهابات الكبد وحمايته من السموم، ويستخدم في الطب التقليدي لدعم مرضى التهاب الكبد الفيروسي مع الالتزام بالعلاج الطبي.

يحتوي على مركبات نباتية تشبه الإستروجين مما يجعله مفيد في تخفيف أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

قد يساعد في تنظيم الدورة الشهرية لدى بعض النساء.

له دور في خفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية الأوعية.

يستخدم مستخلص العرقسوس موضعيا في كريمات لعلاج البقع الداكنة والتصبغات الجلدية.

يساعد في تهدئة التهابات الجلد والأكزيما.

يساهم في تقوية الشعر والحد من تساقطه بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

أضرار ومحاذير تناول العرقسوس

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد العرقسوس العديدة، إلا أن الإفراط في شربه قد يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم.

نقص البوتاسيوم في الدم مما يسبب ضعف العضلات واضطراب ضربات القلب.

قد يتعارض مع بعض الأدوية مثل مدرات البول وأدوية القلب، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع والكلى والقلب بعدم الإكثار منه.

