مع نهاية الصيف واستعدادًا لتغيير الفصول، أطعمة ومشروبات لتقوية المناعة

مع نهاية فصل الصيف واقتراب الخريف، تبدأ التغيرات المناخية في الظهور بشكل واضح، حيث تتقلب درجات الحرارة ويزداد انتشار نزلات البرد والإنفلونزا.





في هذه الفترة الانتقالية يصبح الاهتمام بالمناعة ضرورة أساسية، فالجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول ضد أي عدوى أو مرض.



ولا شك أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز هذا الجهاز الحيوي.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه مع نهاية الصيف واقتراب الخريف، تصبح العناية بالمناعة ضرورة لا غنى عنها، فلابد من تجهيز الجسم لمواجهة أي تغيرات مناخية أو أمراض موسمية.



أضافت الدكتورة هدى، أن التغذية السليمة هي خط الدفاع الأول الذي يمنحنا الصحة والقدرة على الاستمتاع بالحياة مهما تغيرت.





نظام غذائي لتقوية المناعة استعدادا لتغيير الفصول

لذلك تستعرض الدكتورة هدى، فيما يلي أهم الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تقوية المناعة استعدادًا لتغيير الفصول.

أطعمة تقوي المناعة

1. الحمضيات: مصدر أساسي لفيتامين C

البرتقال، الليمون، الجريب فروت، واليوسفي من أبرز الفواكه التي يجب تناولها في نهاية الصيف وبداية الخريف. فهي غنية بفيتامين C المعروف بدوره في زيادة إنتاج كريات الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات. ينصح بتناول كوب من عصير البرتقال الطازج أو إضافة شرائح الليمون للماء يوميًا كروتين بسيط لدعم المناعة.

2. الزنجبيل: المشروب الدافئ للانتقال بين الفصول

الزنجبيل من أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمت لمكافحة نزلات البرد والإنفلونزا. يتميز بخصائصه المضادة للالتهاب والبكتيريا، كما يساهم في تقليل احتقان الحلق وتحسين الدورة الدموية. في فترة تغير الفصول، يمكن الاعتماد على مشروب الزنجبيل الدافئ بالعسل والليمون كوسيلة فعالة لتقوية المناعة وتهدئة الجهاز التنفسي.

3. الثوم: مضاد حيوي طبيعي

الثوم يعتبر سلاحًا طبيعيًا ضد الفيروسات والجراثيم. يحتوي على مركب "الأليسين" الذي يعزز قدرة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى. إدخال الثوم في الوجبات اليومية، سواء في السلطات أو أطباق الخضار، يساعد على رفع المناعة بشكل كبير. والأفضل تناوله طازجًا لتحقيق أكبر استفادة من خصائصه.

4. الزبادي واللبن الرائب: دعم بكتيريا الأمعاء النافعة

الأمعاء هي مركز المناعة في الجسم، لذلك فإن الاهتمام بصحتها ضروري جدًا عند الانتقال بين الفصول. الزبادي واللبن الرائب يحتويان على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي توازن عمل الجهاز الهضمي وتساعد في تقليل احتمالية الإصابة بنزلات البرد. يمكن تناول كوب من الزبادي يوميًا مع إضافة الفواكه الموسمية أو العسل لزيادة الفائدة.

5. العسل: كنز غذائي للمناعة

العسل غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتقوي مناعة الجسم. إضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي إلى المشروبات الدافئة أو تناوله على الريق في الصباح من العادات الغذائية المفيدة خاصة مع نهاية الصيف. كما أنه يهدئ السعال ويحمي من التهاب الحلق الذي يزداد شيوعًا في فترة الخريف.

6. الخضروات الورقية: السبانخ والبقدونس والجرجير

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والجرجير مليئة بالفيتامينات A وC وE بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم. هذه العناصر تقوي المناعة وتحافظ على صحة الجلد كخط دفاع أول ضد الميكروبات. ينصح بإدخال هذه الخضروات في السلطات أو العصائر الخضراء للحصول على أقصى فائدة.

7. الكركم: مضاد أكسدة قوي

الكركم يحتوي على مادة "الكركمين" التي تمتاز بخصائص مضادة للالتهاب والفيروسات. وهو يساهم في تنشيط جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الموسمية. يمكن استخدام الكركم في الطهي أو تحضيره كمشروب دافئ مع الحليب (المعروف بـ "الحليب الذهبي") لتقوية المناعة بشكل طبيعي.

8. المكسرات والبذور: مصدر للزنك وفيتامين E

اللوز، الجوز، بذور عباد الشمس وبذور الكتان كلها خيارات ممتازة لدعم الجهاز المناعي. فهي غنية بالدهون الصحية التي تحافظ على توازن الجسم، بالإضافة إلى الزنك وفيتامين E المعروفين بدورهما في مكافحة العدوى. تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا يعد عادة غذائية مثالية في فترة تقلب الجو.

9. الشاي الأخضر: مشروب غني بمضادات الأكسدة

الشاي الأخضر من أفضل المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها مع نهاية الصيف. فهو يحتوي على مركبات "الفلافونويد" و"الكاتيشين" التي تعزز المناعة وتحارب الفيروسات. كما يساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم. يمكن شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا كجزء من الروتين الغذائي.

10. الماء: أساس الحفاظ على المناعة

مع تقلب الفصول قد يقل الشعور بالعطش، لكن الجسم لا يزال بحاجة إلى الماء بكميات كافية للحفاظ على رطوبة الخلايا ودعم عمل الجهاز المناعي. نقص الماء يؤدي إلى ضعف عام في وظائف الجسم. لذا يجب شرب 6–8 أكواب يوميًا بانتظام، ويمكن إضافة شرائح الخيار أو النعناع لتحسين الطعم وتشجيع شربه.

مشروبات تقوي المناعة

نصائح عامة لدعم المناعة في فترة الانتقال بين الفصول

الحرص على النوم الجيد بما لا يقل عن 7 ساعات يوميًا، فقلة النوم تضعف الجهاز المناعي.

ممارسة نشاط بدني معتدل مثل المشي نصف ساعة يوميًا.

تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات الزائدة التي تقلل مناعة الجسم.

الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام لتقليل فرص العدوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.