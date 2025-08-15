أعراض ضعف جهاز المناعة وأسبابه ومخاطر ذلك على الصحة

أعراض ضعف المناعة، جهاز المناعة من أهم الأجهزة فى الجسم لأنه يحمي الجسم من العدوى وأى خلل به يؤثر على الجسم بشكل عام.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن جهاز المناعة هو خط الدفاع الطبيعي في جسم الإنسان، والمسؤول عن حماية الجسم من البكتيريا، الفيروسات، والفطريات، وأي مواد ضارة قد تهدد الصحة، وعندما يضعف، يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى.

أعراض ضعف جهاز المناعة

وأضافت مرام، قد تظهر علامات ضعف المناعة بشكل واضح أو تدريجي، ومن أبرزها:

الإصابة المتكررة بالعدوى مثل نزلات البرد، الإنفلونزا، التهابات الحلق أو الأذن.

بطء التئام الجروح مقارنة بالمعدل الطبيعي.

الشعور الدائم بالإرهاق والضعف العام حتى مع الراحة الكافية.

مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال المتكرر أو الإمساك المزمن.

التهابات جلدية متكررة أو ظهور الدمامل والحبوب بشكل مستمر.

فقر الدم أو شحوب لون الوجه.

التعرق الليلي وفقدان الوزن بدون سبب واضح.

أسباب ضعف جهاز المناعة

وتابعت، يمكن أن يحدث الضعف نتيجة عوامل متعددة، منها:

سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين C وD والزنك.

قلة النوم المزمنة.

التوتر النفسي المستمر والضغط العصبي.

الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض الكلى.

التدخين وتناول الكحول.

استخدام بعض الأدوية مثل الكورتيزون أو أدوية العلاج الكيميائي.

التقدم في العمر حيث تقل كفاءة جهاز المناعة مع السنوات.

مخاطر ضعف جهاز المناعة

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن ضعف المناعة تشكل مخاطر عديدة، منها:-

زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المعدية بسرعة وانتشار العدوى.

تحول العدوى البسيطة إلى أمراض خطيرة.

تأخر التعافي من الأمراض أو العمليات الجراحية.

احتمالية الإصابة بأمراض مناعية أو سرطانات على المدى الطويل.

علاج ضعف المناعة

وأضافت الدكتورة مرام، أنه لعلاج ضعف المناعة:-

تشخيص السبب الأساسي ومعالجته مثل علاج نقص الفيتامينات أو التحكم في مرض مزمن.

تناول غذاء صحي غني بالخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البروتينات، والمكسرات.

ممارسة الرياضة بانتظام لزيادة النشاط المناعي.

النوم الكافي بمعدل 7-8 ساعات ليلا.

الابتعاد عن التدخين والكحول.

الالتزام بالعلاج الدوائي إذا وصف الطبيب مكملات أو أدوية خاصة بتقوية المناعة.

طرق الوقاية من ضعف المناعة

وللحفاظ على قوة جهاز المناعة والوقاية من ضعفه، نصحت الدكتورة أخصائية التغذية العلاجية، ببعض الخطوات، منها:-

غسل اليدين جيدا وبانتظام.

الحصول على التطعيمات اللازمة.

شرب كمية كافية من الماء يوميا.

إدارة التوتر والضغط النفسي من خلال الاسترخاء أو التأمل.

الحفاظ على وزن صحي.

