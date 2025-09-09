الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أخبار مصر

يتساوى طول الليل مع النهار، موعد بدء الخريف فلكيا

الاعتدال الخريفى،
الاعتدال الخريفى، فيتو
أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن يوم 22 سبتمبر يبدأ فصل الخريف، ويكون ذروة فصل الخريف فلكيا في ذلك اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار مجددا على الكرة الأرضية كما في الاعتدال الربيعي.

 

بشاير الخريف، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، رياح "صديقة" تلطف الأجواء، وتحذير من أمطار وارتفاع أمواج بهذه المناطق والشواطئ

روتين ترطيب اليدين وحمايتها من الجفاف خلال الخريف

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

 

وقال تادرس إن  يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظ.

 

ويكون الكوكب العملاق زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في أقرب نقطة له من الأرض في 21 سبتمبر، حيث يكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس فيظل مرئيا طوال الليل، ويكون أكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة، وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره.

ويمكن رؤية كوكب زحل بالعين المجردة السليمة كنقطة لامعة تميل إلى اللون الأصفر، ولكن باستخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات زحل الرائعة والمميزة مع بعض أقمار كوكب زحل أيضا.

