أخبار مصر اليوم.. اتصال هاتفي بين السيسي ونظيره الإيراني.. رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء.. والتعليم العالي تفتح باب تقليل الاغتراب

بحث الرئيس السيسي ورئيس إيران في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكدا في هذا الصدد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية المتواصلة، كما شددا رفضهما القاطع لمحاولات دفع الفلسطينيين إلى التهجير، وأكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتمثل في تطبيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

شهد اليوم الرئاسي نشاطا كبيرا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، السيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه تحياته إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، مشيدًا بما يبذله من جهود حثيثة في قيادة جهود الإصلاح وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في تونس الشقيقة.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة تدخل الحكومة مع البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بما يخدم الموازنة ويقلل فاتورة مخصصات سداد الديون وفوائد الدين.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: “البنك المركزي هو الوحيد المعني بالسياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة قرار أصيل له، ولا نتدخل في ذلك، ولكن هناك تنسيق مشترك مع محافظ البنك المركزي”.

حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الجدل بشأن ما أثير ونشر عن استعداد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل.

وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا توجد أي نية في المرحلة الحالية لزيادة أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر للأمور بمنظور شامل، خاصة أنه قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تغطية الدعم المقدم للكهرباء بصور أخرى.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة المصرية استقبلت ما يقرب من 23 ألف مصاب فلسطيني في 300 مستشفى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن “70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، كانت من مصر، والباقي من دول أخرى”.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية "الحياة"، أن من بين المصابين الفلسطينيين، مصابين بأكثر من جرح وأمراض مختلفة، موضحا: "تم اكتشاف 1923 مصابا بأمراض الأورام، و600 فلسطيني مصابين بعيوب خلقية احتاجت تدخلات طبية معقدة جدا".

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تحرك الرحلة 14 لعودة السودانيين وذلك انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الأشقاء في مصر والسودان، حيث قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير الرحلة الرابعة عشر ضمن القطارات المخصصة للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم حيث يتم تسيير عدد ثلاث رحلات خاصة أسبوعيًا لهذا الغرض.

فتح مكتب تنسيق القبول بالجامعات مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، ولمن لم يستفد من تحويلات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.

ويمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الاستفادة الآن من تقليل الاغتراب من خلال مجموعة من الضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وجاءت ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025 كالتالي:

أعلنت جامعة حلوان، تخصيصها 60 منحة دراسية مجانية للطلاب الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بمختلف التخصصات، وتأتي المنح في إطار حرص الجامعة على مد جسور التعاون الأكاديمي والثقافي مع الدول العربية والإفريقية والأجنبية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور هيثم سويلم مدير إدارة الوافدين.

