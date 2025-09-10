هل تتدخل الحكومة لخفض أسعار الفائدة؟ رئيس الوزراء يرد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة تدخل الحكومة مع البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بما يخدم الموازنة ويقلل فاتورة مخصصات سداد الديون وفوائد الدين.



وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: “البنك المركزي هو الوحيد المعني بالسياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة قرار أصيل له، ولا نتدخل في ذلك، ولكن هناك تنسيق مشترك مع محافظ البنك المركزي”.





وأوضح: “بكل تأكيد كلما انخفضت أسعار الفائدة كان لذلك مردود إيجابي على تقليل مخصصات سداد الدين وفوائد الدين بالموازنة العامة للدولة إلى جانب توسع القطاع الخاص في مشروعاته من خلال الحصول على قروض بفوائد أقل”.



وأكد: “نستهدف بشأن تخفيض الدين أرقاما محددة تم وضعها في السردية الوطنية الاقتصادية لأرقام لم تصل إليها مصر من قبل للسيطرة على الدين وجعل مخصصات الدين وفوائد الدين تقل مع زيادة مخصصات الموازنة في الإنفاق على الخدمات”.

