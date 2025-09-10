وزيرة التخطيط: معدل النمو وصل لـ 4% وزيادة مخصصات الصحة 65% عن العام الماضي

كشفت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن تضاعف معدل النمو الاقتصادي العام المالي الماضي ليصل إلى 4%، لافتة إلى تراجع معدلات التضخم إلى 12% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025 و14.9% يونيو 2025.

ولفتت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية منذ قليل، إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة وصلت لـ 65% عن العام الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.