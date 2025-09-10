وزيرة التخطيط: معدل النمو وصل لـ 4% وزيادة مخصصات الصحة 65% عن العام الماضي
كشفت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن تضاعف معدل النمو الاقتصادي العام المالي الماضي ليصل إلى 4%، لافتة إلى تراجع معدلات التضخم إلى 12% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025 و14.9% يونيو 2025.
ولفتت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية منذ قليل، إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة وصلت لـ 65% عن العام الماضي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا