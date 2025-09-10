الخميس 11 سبتمبر 2025
أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بأبو قرقاص بالمنيا

د.محمد الطيب نائب وزير الصحة، فيتو

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية للمنشآت الصحية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة الأداء الميداني ورصد التحديات، وتطبيق حلول فورية لتحسين الخدمات الصحية.

تنظيم قوافل طبية لتعريف المواطنين بالخدمات

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة شملت وحدة طب الأسرة بإتليدم التابعة لمبادرة “حياة كريمة”، حيث تفقد غرف الاستقبال، المؤشرات الحيوية والتطعيمات والطوارئ والصيدلية، موجهًا بتسريع الميكنة وصيانة شبكة الصرف الصحي وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. 

واطمأن على تطبيق إجراءات السلامة، موجها بتنظيم قوافل طبية لتعريف المواطنين بالخدمات.

مشروع إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي ضمن “حياة كريمة"

كما زار نائب الوزير مشروع إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي ضمن “حياة كريمة”، والمتوقع تسليمه عام 2025. يضم المستشفى أقسام الطوارئ، الأشعة، 18 عيادة خارجية، الغسيل الكلوي (57 وحدة)، بنك الدم، الصيدلية، العلاج الطبيعي، الحروق (14 سريرًا)، المناظير، الإقامة (42 سريرًا، 2 غرفة عزل، 9 أجنحة)، الرعاية المركزة (30 سريرًا، 10 للأطفال)، الولادة (3 غرف طبيعية، غرفة قيصرية، 25 حضانة)، و3 غرف عمليات.

رافقه في الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيسة الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمود عمر عبد الوهاب، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا.

