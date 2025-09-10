واصلت جامعة حلوان جهودها في تنمية قدرات كوادرها من خلال عقد دورة تدريبية متخصصة في التحليل المالي، استهدفت رفع كفاءة العاملين في فهم وتحليل القوائم المالية وتطوير مهاراتهم بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي والقدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة.

وقد جاءت هذه الدورة في إطار حرص الجامعة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التميز والارتقاء بجودة العمل الأكاديمي والإداري.

جامعة حلوان تواصل الاستثمار في العنصر البشري بدورة تدريبية عن التحليل المالي

ويأتي تنظيم هذه الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في مختلف القطاعات، إيمانًا بأن التطوير المؤسسي يبدأ من تطوير العنصر البشري.

وقال الدكتور قنديل: "إن جامعة حلوان تسعى باستمرار إلى تعزيز قدرات كوادرها بما يتواكب مع التطورات الحديثة في الإدارة المالية والمحاسبية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التعليمية والبحثية، ويخدم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية"، مشددًا على أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم كل المبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات العاملين وإكسابهم خبرات عملية متقدمة.

حاضر في الدورة الدكتور أشرف محمد إبراهيم منصور، أستاذ المراجعة بقسم المحاسبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، وعضو اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الحكومي بوزارة المالية، حيث تناول خلال محاضرته محاور متعددة شملت مصادر تمويل الجامعات الحكومية المصرية، وإعداد القوائم المالية، وأساليب القياس المحاسبي في المؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمفاهيم التحليل المالي، وطرق إعداد وتحليل القوائم المالية مثل قائمة الإيرادات والمصروفات، وقائمة المركز المالي، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، فضلًا عن توضيح أهمية هذه التحليلات في دعم اتخاذ القرارات المالية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الجامعية.

وقد أقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف عام من اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، ومتابعة عبد الله الرصاص، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ورانيا عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ومدحت جابر، مسئول التدريب.

