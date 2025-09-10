متحدث الصحة: 70% من مساعدات قطاع غزة دخلت عبر مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة المصرية استقبلت ما يقرب من 23 ألف مصاب فلسطيني في 300 مستشفى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن “70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، كانت من مصر، والباقي من دول أخرى”.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية "الحياة"، أن من بين المصابين الفلسطينيين، مصابين بأكثر من جرح وأمراض مختلفة، موضحا: "تم اكتشاف 1923 مصابا بأمراض الأورام، و600 فلسطيني مصابين بعيوب خلقية احتاجت تدخلات طبية معقدة جدا".



وأوضح: "معبر رفح لم يغلق ساعة واحدة من الجانب المصري، والهلال الأحمر المصري و14 ألف متطوع يترددون على رفح لاستقبال المساعدات وتغليفها، وفحصها، لتوصيلها إلى معبر كرم أبو سالم لإدخالها إلى غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.