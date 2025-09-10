جامعة حلوان تعلن عن بشرى سارة للطلاب الوافدين

أعلنت جامعة حلوان، تخصيصها 60 منحة دراسية مجانية للطلاب الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بمختلف التخصصات، وتأتي المنح في إطار حرص الجامعة على مد جسور التعاون الأكاديمي والثقافي مع الدول العربية والإفريقية والأجنبية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور هيثم سويلم مدير إدارة الوافدين.

الطلاب الوافدين جامعة حلوان

ولمعرفة الشروط والتفاصيل والتقدم لهذه المنح الدخول على الموقع الرسمي لجامعة حلوان: www.helwan.ed.eg، ثم التقدم عبر منصة "أدرس في مصر"، وذلك حتى ١٥ سبتمبر الجاري.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى جعلها وجهة تعليمية جاذبة للطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر للطلاب الأجانب خدمات متميزة تشمل برامج أكاديمية متنوعة، أنشطة ثقافية ورياضية، ورعاية اجتماعية متكاملة، تضمن لهم بيئة تعليمية وحياتية ثرية.

وقال: “نؤمن أن الطلاب الوافدين سفراء لجامعة حلوان في بلدانهم، ومن هنا نحرص على تهيئة كل السبل التي تضمن لهم تجربة تعليمية استثنائية”.

وأفاد الدكتور عماد ابو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بأن هذه المنح تشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وهو ما يمكن الطلاب الوافدين من المشاركة في مشروعات بحثية رائدة، والتواصل مع أساتذة متميزين في مختلف التخصصات، ويساعدهم في فتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين الوافدين ليكونوا جزءً من منظومة بحثية متطورة، تسهم في خدمة مجتمعاتهم وتعزيز مكانة مصر العلمية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور هيثم سويلم، مدير إدارة الوافدين بجامعة حلوان، أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز مكانة الجامعات المصرية كوجهة مفضلة للطلاب من الخارج، مشددًا على أن المنح الجديدة تمثل بداية لمزيد من المبادرات التي تستهدف توسيع قاعدة الطلاب الوافدين.

