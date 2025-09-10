مصر وإيران تؤكدان ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفض التهجير

بحث الرئيس السيسي ورئيس إيران في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكدا في هذا الصدد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية المتواصلة، كما شددا رفضهما القاطع لمحاولات دفع الفلسطينيين إلى التهجير، وأكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتمثل في تطبيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.



وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الإيراني أعرب عن تقديره العميق للدور المصري في تيسير الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، موجّهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود السيسي ورعايته الشخصية في التقريب بين ايران والوكالة، والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين الجانبين الذي تم توقيعه في القاهرة يوم ٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك عقب وساطة مصرية امتدت لعدة أشهر، ومشيدًا في هذا الصدد بالدور المصري المحوري في إتاحة المجال لحوار بنّاء

