أسباب رفض مجلس الوزراء مقترح زيادة أسعار شرائح الكهرباء

حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الجدل بشأن ما أثير ونشر عن استعداد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل.

حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء



وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا توجد أي نية في المرحلة الحالية لزيادة أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر للأمور بمنظور شامل، خاصة أنه قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تغطية الدعم المقدم للكهرباء بصور أخرى.



أسباب رفض الحكومة زيادة أسعار شرائح الكهرباء

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الحالي إلى 75 مليار جنيه، حيث جاء قرار مجلس الوزراء بالاتجاه لعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء مراعاة من الحكومة للطبقات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل خاصة في ظل استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رفعت خطة الي مجلس الوزراء تضمن خطة لإقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء وذلك لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وجود عدة عوامل تتحكم في خطة تسعير شرائح الكهرباء وهي العوامل الاقتصادية وتقلبات السوق العالمية، فضلا عن حساب الزيادات المقررة تطبيقها علي المواطنين، وأخيرا أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، انتهي من إعداد خطة لتسعير شرائح الكهرباء الجديدة وتم رفعها الي الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء صاحب القرار النهائي في اعتماد خطة التسعير الجديدة للشرائح.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وقالت المصادر إن خطة التسعير التي كانت مقترحة لـ شرائح الكهرباء الجديدة كالتالي:

زيادة أسعار الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات من 68 إلى 78 قرشا

زيادة أسعار الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلووات من 78 إلى 95 قرشا

زيادة أسعار الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة من 95 إلى 125 قرشا

زيادة أسعار الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة من 125 إلى 165 قرشا

زيادة أسعار الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات من 165 إلى 175 قرشا

زيادة أسعار الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات من 210 إلى 220 قرشا

زيارة أسعار الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات بسعر 223 إلى 335 قرشا.

أسباب اتجاه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق زيادات جديدة في شرائح الاستهلاك

وأشارت المصادر إلى أن الزيادات التي كانت مقررة تأتي بسبب الأعباء المالية الموجودة علي الوزارة بسبب زيادة أسعار مهمات الكهرباء والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج، فضلا عن اعتماد محطات توليد الكهرباء علي نسبة كبيرة من المواد البترولية المازوت والغاز الطبيعي المطلوبين للتشغيل من الخارج بسبب نقص الإنتاج المحلي.

