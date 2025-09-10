الخميس 11 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن زيادة أسعار الكهرباء الأيام المقبلة

حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الجدل بشأن ما أثير ونشر عن استعداد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل.

 

وأجاب رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن سؤال طرح عليه: هل توجد نية لتحريك جديد في أسعار الكهرباء؟.

 

وأكد “مدبولي”: في هذه المرحلة لا يوجد نية لأي زيادة في أسعار الكهرباء لأننا ننظر للأمر بمنظور شامل فهذا قد يؤثر على معدلات التضخم ونعمل على كيفية تغطية الدعم المقدم للكهرباء بصور أخرى.

