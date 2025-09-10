شروط وضوابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025 من وزارة التعليم العالي

تقليل الاغتراب 2025.. يعتمد الكثيرون من طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025، على مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، والتي من المرتقب أن يتم فتحها خلال ساعات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، آخر مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والثاني بنظاميها القديم والحديث.

وتهدف تحويلات تقليل الاغتراب إلى تقليل اغتراب الطالب الذي أعلن مكتب التنسيق قبوله في كلية بعيدة عن المنطقة التي يعيش فيها والتي حصل منها على شهادة الثانوية العامة

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير، شروط وضوابط تحويلات تقليل الاغتراب، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي.

ضوابط وشروط تحويلات تقليل الاغتراب 2025

تنقسم عملية تحويلات تقليل الاغتراب إلى قسمين.

أولا: التحويل غير المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب إلى كلية أخرى غير مناظرة للكلية التي تم قبوله فيها، لكن بشرط استيفاء الحد الأدنى لمجموع القبول بها، وأن تكون الكلية المراد التحويل لها في المحيط الجغرافي للطالب.

يجب أيضا أن يكون الطالب مستوفي لشروط القبول بالكلية، مثل اختبارات القدرات ان كانت الكلية التي يرغب في التحويل إليها تشترط ذلك.

ثانيا: التحويل المناظر

ويكون من خلال تحويل الطالب من كلية إلى كلية أخرى مناظرة لنفس الكلية التي رشحه إليها مكتب التنسيق، وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في محيط الطالب الجغرافي، يسمح للطالب الترشح للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل.

قواعد تحويلات تقليل الاغتراب بين المعاهد العالية والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك الطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم من خلال موقع التنسيق الالكتروني لإبداء رغبتهم في التحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

مراعاة الطاقة الاستيعابية.

الالتزام بنسبة القبول المحددة للتحويل.

ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في الشهادة الحاصل عليها.

ملاحظات هامة في قواعد تقليل الاغتراب

هناك مجموعة من الملاحظات الهامة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، ويجب على الطالب التعرف عليها، قبل الإقبال على إجراء تحويلات تقليل الاغتراب وهي كالتالي:

نسبة التحويل المسموح بها بين الكليات تأتي ضمن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

يتم قبول الطلاب حسب أعلى مجموع بين الراغبين في التحويل.

لا يُسمح بإجراء عملية تقليل اغتراب إلا مرة واحدة فقط لكل طالب.

تتم عملية تحويل تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق فقط.

بالنسبة للمعاهد الخاصة والمتوسطة فإنها تخضع لقاعدة التحويل غير المناظر فقط.

