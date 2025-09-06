حبس أبطال فيديو المشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس طرفي مشاجرة في منطقة المطرية، بسبب خلافات بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: شخصين، طرف ثان: 10 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وهم الظاهرين بمقطع الفيديو، لخلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة، وعلى إثرها تعدى الطرفين على بعضهم بأسلحة بيضاء.

أمكن ضبطهم وبحوزتهم 5 أسلحة بيضاء، و2 عصا خشبية “شومة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

