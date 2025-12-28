الأحد 28 ديسمبر 2025
21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

أصدرت  وزارة الداخلية القرار رقم 2154 لسنة 2025، بمنح الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. 

الأمن يفحص فيديو متداول عن هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان بالمريوطية

بالأسماء، الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ21 مواطنا

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لمباشرة اختصاصات وزير الداخلية.

ووفقًا للقرار الصادر بتاريخ 23/11/2025 والمفوض بالتوقيع من مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، فإن المواطنين المدرجة أسماؤهم ويُسمح لهم بالحصول على الجنسية الأجنبية المحددة قرين كل اسم، مع الاحتفاظ بحقهم بالجنسية المصرية.

أسماء المواطنين والجنسية الممنوحة

كريم أحمد شوقى عبد الفتاح، الألمانية، محمد مجدى عبده محمد على صوان، الألمانية، محمد وليد أحمد محمد شرشيرة، الألمانية، عدى سيد أحمد محمود سيد أحمد أبو النجا، الألمانية، راوية عبد الغنى لبيب سويلم، التركية، عبد المجيد هشام عبد المجيد سعيد فرهودة، السعودية، محمد عبد العزيز عبد الحليم عبد العزيز عبد الحافظ، الإيطالية، مروان عبد الكريم حسن أحمد معتوق، الإيطالية، أحمد توحيد عبد الرؤوف سرحان، الألمانية، آدم عادل جيلبرتو اسكارا ماتسا، الألمانية، عمر ياسر قاضى العز محمد، الكندية، سامى ماجد عادل بطرس حنا، البريطانية، رمزى ماجد عادل بطرس حنا، البريطانية، على محمد السيد حافظ عبد الرحمن، التونسية، محمد زهير محمد رزق إبراهيم ماضى، الفلسطينية، هشام السيد عبد العزيز محمد عطية، الفرنسية، صلاح جاد السيد صلاح السيد أحمد الصو، الفرنسية، طارق إيهاب على إدريس حسن، الأمريكية، حمزة أيمن محمد حسنى عبد الفتاح بيومى، الألمانية، محمد أحمد أحمد السيد الزينى، الهولندية، إسلام محمد عبد الفتاح إبراهيم خليل، الألمانية.

يُعد هذا القرار جزءًا من الإجراءات القانونية المنظمة لمنح الجنسية المصرية للأشخاص الذين يختارون اكتساب جنسية ثانية، مع الحفاظ على حقوقهم القانونية والمكتسبة بموجب القانون.

