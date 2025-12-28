كسروا الأبواب وفروا، هروب جماعي لعشرات الشباب من مصحة في المريوطية يثير المخاوف (فيديو)

18 حجم الخط

هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمجموعة من الشباب وهم يفرون هاربون من إحدى مصحات علاج الإدمان في الجيزة، حسبما ذكر شهود العيان، الذين عبروا عن مخاوفهم.

هروب جماعي لعشرات الشباب من مصحة لعلاج الإدمان

ويظهر مقطع الفيديو الصادم أعدادا كبيرة من الشباب وهم يجرون مسرعين في الشارع، حيث رصد النشطاء حالة الهروب الجماعي من مصحة لعلاج الإدمان لأعداد كبيرة من الشباب في الشارع، وقال أحد شهود العيان: إن هؤلاء الشباب "خرجوا من مصحة لعلاج الإدمان على طريق المريوطية، كسروا الأبواب وهربوا".

وقال شاهد العيان: "إن هناك أعداد كبيرة من الشباب الذين هربوا من المصحة انتشروا في الشوارع"، مضيفًا: "إن الشباب الذين هربوا من المصحة ظهرت عليهم آثار ضرب وتعذيب".

وقال بعض الشباب الذين هربوا من مصحة علاج الإدمان في مقطع الفيديو: إن "القائمين على المصحة يعطوهم يوميًا فقط رغيفين من الخبز وقطعة جبن ويعطوهم العلاج فقط، برغم أنهم يأخذون من أهاليهم مبلغ 8 آلاف جنيه للعلاج، اللي بيحصل فينا دا حرام، احنا نفسنا نبطل".

وعلق أحد الهاربين من المصحة قائلًا: "لا أكل ولا شرب وبياخدوا فلوس أهالينا"، في حين رد آخر قائلًا: "ثلاث أيام لا نأكل وبيضربونا".

الاستياء والخوف يسيطر لهروب الشباب من المصحة

ولاقى مقطع الفيديو حالة من الاستياء والخوف بين النشطاء، وشهود العيان الذين رصدوا أعداد كبيرة من الشباب الهاربين من مصحة علاج الإدمان على المريوطية قبل استكمال علاجهم، كما عبروا عن استيائهم للحالة التي وصل عليها الشباب، وعدم تلقيهم العلاج الصحيح في مصحات علاج الإدمان.

هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان بالمريوطية، فيتو

ووجه العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الهروب الجماعي للشباب من مصحة علاج الإدمان على طريق المريوطية، لوزارة الداخلية وأيضًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وعلق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الهروب الجماعي للشباب من المصحة فقالوا: "لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يحفظ شباب مصر.. هروب جماعي لشباب من مصحة للإدمان إلى المريوطية بعد كسر الأبواب.. أين الرقابة على هذه المصحات".

وعبر البلوجر محمد جلال الدومي عن استيائه فقال: "شباب زى الفل خسارة وألف خسارة وحسبى الله ونعم الوكيل في كل من يضر شبابنا".

هروب من مصحة علاج إدمان، فيتو

أما البلوجر علاء العرابي فقال: "لازم تكون هناك وقفة لكل من ظلم الشباب ده لازم الدولة تأمن الشباب دول من الانحراف".

في حين علق البلوجر أسامة مصطفى قائلًا: "هيخرجوا يكملوا مسيرة الانحراف والقتل والسرقة ونشر الرعب بين المواطنين المفروض يحاكم من تركهم زي ما اتحاكم من فتح السجون دول لايقلون خطر عنهم بل أشد مدمنون يفعل أي شيء في سبيل جرعة مخدر".

يذكر أن الأمن يفحص فيديو تم تداوله عن هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان بالمريوطية.

