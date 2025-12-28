اتفاقيات تعاون ومشاريع جديدة، نتائج هامة لزيارة وزير النقل لـ جيبوتي

18 حجم الخط

زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي وذلك بحضور كل من حسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات وابوبكر عمر حدي رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي والسفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي.

بدأت الزيارة بمشاهدة عرض تقديمي عن سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي والمهام الأساسية والاختصاصات والمشروعات والمبادرات الرئيسية الخاصة بها ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع كل من حسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات وابوبكر عمر حدي رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بحضور السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي والدكتور إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ورؤساء 7 شركات مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات الموانئ البحرية (القابضة للنقل البري والبحري - الشركة القابضة للطرق والكباري - مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي - شركة ايديكس - شركة قاصد خير - شركة الرواد - شركة مصر للتشييد )

محطة متعددة الأغراض بين التحالف المصري وشركة جريت هورن القابضة للاستثمار

وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، والنتائج والمخرجات الإيجابية والهامة للزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر وحيث كان احد نتائج ومخرجات تلك الزيارة هو افتتاح بنك مصر جيبوتي رسميًا يوم 3 نوفمبر 2025،و كان أحدثها افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " بجيبوتي الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 مؤكدا على حرص الجانب المصري على المتابعة المستمرة لتنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وفقًا لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الرئيسين من خلال التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

إطلاق مركز لوجستي إقليمي لشركة داخل المنطقة الحرة بجيبوتي

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك في عدد من الموضوعات التي طلب الجانب الجيبوتي التعاون مع الجانب المصري في تنفيذها والتي تتمثل في التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات البنية التحتية وإنشاء وصيانة والطرق وتطوير الموانئ وهو ما رحب به الفريق مهندس كامل الوزير الذي أكد استعداد الوزارة والشركات المصرية على التعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في هذه المجالات، كما أكد وفد الشركات المصرية الذي جاء الى جيبوتي والذي نفذ وانشأ العديد من المشروعات العملاقة داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والأفريقية الاستعداد التام لتنفيذ مختلف المشروعات والمشاركة في مخططات التنمية في جيبوتي، وذلك بأعلى مقاييس الجودة وفي أسرع وقت اعزازا واحتراما للشعب الجيبوتي الشقيق.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة خلال الفترة الماضية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والتي جسدت بداية لعمل مجموعة من التحالفات الاستثمارية من القطاع الخاص المصري والدولي بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري للتعاون في المجالات التالية: تطوير بناء طريق جيبوتي الوطني RN 18 - تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة -دراسة إمكانية تنفيذ مزرعة رياح داخل المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي "على أن تتم الدراسة خلال عام واحدة لتأكيد جدوى المشروع"- مشروعات توسعة الموانئ وفقا لاتفاق الطرفين حيث سيتم تنفيذ التوسعات الخاصة بميناء جيبوتي وتطوير قطاع الموانئ البحرية.) وتم خلال الاجتماع التأكيد على تقدير الجانب المصري لدراسة الطلاب الجيبوتيين سنويًا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والترحيب بالتعاون لافتتاح فرع للأكاديمية في جيبوتي.

شروط وأحكام لمشروع الطاقة الخضراء للميناء (Green Port Solar Project) بين شركة السويدى اليكتريك وإدارة محطة حاويات دوراليه(SGTD)

وعقب الاجتماع قام الجانبين بجولة تفقدية لمرافق الموانىء والمناطق الحرة وتفقد ميناء الحاويات في "دوراله" وموقع محطة الطاقة الشمسية المخطط انشائها ضمن مشروعات الميناء بالتعاون مع الشركات المصري وكذلك تفقد موقع المنطقة اللوجيستية بالميناء

وعقب انتهاء الزيارة وفي إطار مخرجات ونتائج الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل 2025 - شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعةوالنقل والسيد / حسن حمد ابراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين الجانبين شملت توقيع اتفاقية شروط واحكام لمشروع المحطة الجديدة (محطة متعددة الأغراض ) بين تحالف مصري بقيادة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و شركة جرين هورن القابضة للاستثمار، حيث يعد هذا المشروع الأكثر طموحًا من الناحية الاستراتيجية، حيث يؤسس لشراكة مصرية-جيبوتية في تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض جديدة تكون نواة التعاون المشترك لخدمة التجارة الدولية.

بالإضافة إلى اتفاقية شركة السويدي وهيئة الموانئ والمناطق الحرة DPFZA وشركة خور أمبادو الحرة KAF بجمهورية جيبوتي لاطلاق مركز لوجستي إقليمي لشركة لتحالف الشركة القابضة للنقل البحرى والبري وشركة السويدي داخل المنطقة الحرة، بجيبوتي لتدعيم التبادل التجاري، والانطلاق منها للأسواق الإقليمية المجاورة، وكذلك توقيع اتفاقية شروط وأحكام لمشروع الطاقة الخضراء للميناء (Green Port Solar Project) بين شركة السويدى إليكتريك وشركة إدارة محطة حاويات دوراليه SGTG، حيث يعتبر هذا المشروع الركيزة الأساسية لضمان استدامة العمليات التشغيلية في ميناء دوراليه، حيث يهدف إلى فصل تكلفة الطاقة عن تقلبات أسعار الوقود العالمية وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستقر للرافعات والمعدات الثقيلة.

