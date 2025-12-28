أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، يلتقي الجابون وموزمبيق، عصر اليوم الأحد، على ملعب "ملعب أدرار"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة الجابون ضد موزمبيق في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، وتأتي ضمن مجموعة تضم منتخبي كوت ديفوار والكاميرون.

وتعد مباراة الجابون ضد موزمبيق بمثابة مواجهة الجريحين، حيث يسعى كل منتخب لتعويض خسارته في الجولة الأولى وتأمين حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويسعى منتخب الجابون بقيادة النجم المخضرم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم مارسيليا الفرنسي لتحقيق الفوز على موزمبيق لتعويض خسارته أمام الكاميرون في الجولة الأولى بهدف دون رد.

كما يسعى منتخب موزمبيق بقيادة نجمه رينالدو ماندافا مدافع سندرلاند الإنجليزي، والذي يشارك للمرة السادسة منذ ظهورها الأول عام 1986، لكنها لم تحقق أي فوز خلال 15 مباراة فى النسخ الماضية، سجل خلالها 8 أهداف فقط.

جدير بالذكر أن منافسات النسخة الـ35 من كأس الأمم الإفريقية تستمر حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ16.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

