بلاغ للنائب العام ضد الفنانة هالة صدقي يتهمها بازدراء الأديان

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة هالة صدقي يتهمها بازدراء الأديان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال مقدم البلاغ إن الفنانة هالة صدقي نشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا وتصريحات للسخرية من الحجاب والعمة، وكذلك التلميح إلى أن التمسك بالمظهر الديني علامة انحلال أو الفساد.

وطالب مقدم البلاغ بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018 لا سيما المواد 25 و27 التي تجرم نشر ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه التحريض على الكراهية الدينية وبث الفرقة في المجتمع.

