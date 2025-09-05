ورق الغار يقاوم العدوى ونزلات البرد ويساعد على الاسترخاء

فوائد ورق الغار، ورق الغار أو ما يعرف بورق اللورا من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم كتوابل لنكهتها المميزة خاصة مع الدجاج واللحوم.

وفوائد ورق الغار، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن ورق الغار من الأعشاب العطرية الشهيرة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطهي والطب التقليدي، حيث يتميز برائحته القوية ونكهته المميزة التي تضيف طعم رائع للأطعمة، لكن ما يجهله الكثيرون أن فوائد ورق الغار لا تقتصر على المذاق فقط، بل تمتد لتشمل جوانب صحية متعددة للجسم والعقل، بفضل ما يحتويه من زيوت طيارة ومركبات نباتية فعالة مثل السينيول، البينين، واللينالول، بالإضافة إلى عناصر غذائية مهمة كالكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

فوائد ورق الغار

وأضاف السيد، أن من فوائد ورق الغار للصحة:-

يساعد ورق الغار على التخلص من الانتفاخ والغازات، ويخفف من عسر الهضم، ويعمل على تهدئة المعدة وتقليل الحموضة الزائدة، ويعتقد أن شرب مغلي ورق الغار يحفز إفراز إنزيمات هضمية تساعد في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

يحتوي ورق الغار على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع.

يساعد في تنشيط الدورة الدموية ومنع تراكم الدهون في الأوعية الدموية، مما يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يساهم في ضبط ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

يحتوي ورق الغار على مواد مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله فعال في الوقاية من العدوى.

يساعد في تخفيف التهابات المفاصل والعضلات عند استخدامه كزيت للتدليك.

يقلل من أعراض نزلات البرد والسعال عند استنشاق بخار مغلي ورق الغار.

تشير بعض الدراسات إلى أن ورق الغار قد يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

يساهم في خفض مستوى الجلوكوز في الدم عند تناوله بانتظام تحت إشراف طبي.

شرب مغلي ورق الغار مع القرفة والزنجبيل قد يعزز من عملية الأيض.

يساعد على التخلص من السوائل المحتبسة في الجسم بفضل خصائصه المدرة للبول.

يمنح إحساس بالشبع عند إضافته إلى المشروبات الصحية.

مضادات الأكسدة الموجودة في ورق الغار تساعد على مكافحة التجاعيد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

يستخدم مغلي ورق الغار كغسول طبيعي للبشرة الدهنية للتقليل من حب الشباب.

يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه عند شطف الشعر بمغلي الورق.

رائحة ورق الغار العطرية لها تأثير مهدئ للأعصاب، وتناول مشروب دافئ من ورق الغار يساعد على الاسترخاء والنوم العميق.

يمكن استخدام زيت ورق الغار في جلسات العلاج العطري لتقليل القلق والتوتر.

رائحته القوية تبعد الحشرات مثل الصراصير والبعوض.

يعمل على تنظيف الكلى والتقليل من خطر تكون الحصوات.

يمكن استخدامه كمُخفف طبيعي لآلام الرأس والصداع عند استنشاق بخاره.

محاذير استخدام ورق الغار

وتابع، أنه يجب عدم الإفراط في تناول ورق الغار لتجنب أي آثار جانبية مثل اضطراب المعدة، ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه لمرضى السكري أو الحوامل، ولا يستخدم الزيت المركز داخليا لأنه قد يكون سام عند ابتلاعه.

