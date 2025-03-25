فوائد ورق الغار، يقاوم الفيروسات وينظم مستوى السكر بالدم

فوائد ورق الغار، ورق الغار او مايعرف بورق اللورى من الاعشاب الشهيرة التى لها نكهة مميزة وبالتالى تستخدم كتوابل خاصة فى عمل اللحوم والدجاج.

وفوائد ورق الغار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن ورق الغار هو أحد الأعشاب العطرية المعروفة منذ العصور القديمة، ويُستخدم في العديد من الثقافات في الطهي والطب الشعبي، ويتميز برائحته الزكية ونكهته الفريدة، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية والجمالية التي تجعله من النباتات المهمة في كل بيت.

فوائد ورق الغار للصحة

وأضافت أن من فوائد ورق الغار، التى تدفع لتناوله:-

يُعرف ورق الغار بفوائده في تحسين عملية الهضم، إذ يساعد على تقليل الغازات والانتفاخات ويُحفّز إفراز العصارات الهضمية، مما يساهم في تحسين امتصاص الطعام وتقليل مشاكل المعدة، كما أن احتواءه على مركبات مضادة للبكتيريا يساعد في مكافحة الالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي.

فوائد ورق الغار

يعتبر ورق الغار مفيدًا في تقوية المناعة، لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والفيتامينات، خاصة فيتامين C وفيتامين A، مما يساهم في حماية الجسم من الأمراض وتقوية الجهاز المناعي في مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

تشير بعض الدراسات إلى أن لورق الغار دورًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث يساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين.

يستخدم ورق الغار في الطب الشعبي لعلاج أمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والسعال، حيث تُغلى الأوراق وتُستنشق الأبخرة الناتجة عنها لتقليل الاحتقان وفتح المجاري التنفسية.

من الناحية الجمالية، يدخل ورق الغار في تحضير العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر والبشرة، فمثلًا، يُستخدم مغلي ورق الغار كغسول للشعر لتقوية الجذور، وتقليل تساقط الشعر، والتخلص من القشرة.

يحتوي ورق الغار على خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا في تسكين بعض الآلام مثل آلام المفاصل والروماتيزم، ويمكن استخدامه عن طريق تدليك موضعي بزيت الغار المستخرج منه.

ورق الغار ليس فقط نكهة مميزة في المطبخ، بل هو كنز صحي متكامل يستحق أن يكون جزءًا من نمط الحياة اليومي، سواء في الطهي أو في العلاجات الطبيعية.

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