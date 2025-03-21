فوائد ورق الغار، يحسن الهضم وينظم السكر ويقوى المناعة

فوائد ورق الغار، ورق الغار أو ما يعرف بورق اللورى من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم فى الطهى لنكهتها المميزة.

وفوائد ورق الغار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بضرورة تناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن ورق الغار من الأعشاب العطرية المعروفة منذ القِدم، وقد استُخدم في العديد من الثقافات كعنصر أساسي في الطهي والعلاج، يتميز برائحته الزكية ونكهته المميزة.

فوائد ورق الغار الصحية

وأضاف السيد، أن من فوائد ورق الغار الآتي:-

تحسين الهضم، ويستخدم ورق الغار تقليديا لتحسين عملية الهضم، حيث يساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ويقلل من الغازات والانتفاخات، ويخفف من مشاكل المعدة مثل الحموضة.

ورق الغار

تنظيم مستوى السكر في الدم، وأظهرت بعض الدراسات أن تناول مغلي ورق الغار بانتظام قد يساهم في خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم.

تعزيز صحة القلب، ويحتوي ورق الغار على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في حماية القلب من الأمراض.

تقوية جهاز المناعة، ويحتوي ورق الغار على فيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A، إضافة إلى مضادات الأكسدة، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

مضاد للالتهابات، ويُستخدم في الطب الشعبي لتخفيف آلام المفاصل والروماتيزم، وذلك لاحتوائه على مركبات مضادة للالتهاب.

العناية بالبشرة، ويستخدم ماء ورق الغار كتونر طبيعي للبشرة، يساعد في تنظيفها وتضييق المسام، كما يساهم في تقليل حب الشباب بفضل خصائصه المطهّرة.

تقوية الشعر، ويُضاف مغلي ورق الغار إلى ماء الشطف بعد غسل الشعر، حيث يساعد في تقوية بصيلات الشعر، ويمنحه لمعان طبيعي ويقلل من تساقطه.

طرق استخدام ورق الغار

ومن أكثر طرق استخدام ورق الغار شيوعا هي غلي الأوراق وشرب الماء الناتج، أو إضافتها كتوابل في الأطعمة، كما يمكن استخدام الزيت المستخلص منه لأغراض تدليك المفاصل أو العناية بالبشرة.

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