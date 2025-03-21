الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد ورق الغار، يحسن الهضم وينظم السكر ويقوى المناعة

ورق الغار
ورق الغار

فوائد ورق الغار، ورق الغار أو ما يعرف بورق اللورى من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم فى الطهى لنكهتها المميزة.

وفوائد ورق الغار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بضرورة تناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن ورق الغار من الأعشاب العطرية المعروفة منذ القِدم، وقد استُخدم في العديد من الثقافات كعنصر أساسي في الطهي والعلاج، يتميز برائحته الزكية ونكهته المميزة.

فوائد ورق الغار الصحية 

وأضاف السيد، أن من فوائد ورق الغار الآتي:-

  • تحسين الهضم، ويستخدم ورق الغار تقليديا لتحسين عملية الهضم، حيث يساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ويقلل من الغازات والانتفاخات، ويخفف من مشاكل المعدة مثل الحموضة.

 

ورق الغار 
ورق الغار 

 

  • تنظيم مستوى السكر في الدم، وأظهرت بعض الدراسات أن تناول مغلي ورق الغار بانتظام قد يساهم في خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم.
  • تعزيز صحة القلب، ويحتوي ورق الغار على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في حماية القلب من الأمراض.
  • تقوية جهاز المناعة، ويحتوي ورق الغار على فيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A، إضافة إلى مضادات الأكسدة، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.
  • مضاد للالتهابات، ويُستخدم في الطب الشعبي لتخفيف آلام المفاصل والروماتيزم، وذلك لاحتوائه على مركبات مضادة للالتهاب.
  • العناية بالبشرة، ويستخدم ماء ورق الغار كتونر طبيعي للبشرة، يساعد في تنظيفها وتضييق المسام، كما يساهم في تقليل حب الشباب بفضل خصائصه المطهّرة.
  • تقوية الشعر، ويُضاف مغلي ورق الغار إلى ماء الشطف بعد غسل الشعر، حيث يساعد في تقوية بصيلات الشعر، ويمنحه لمعان طبيعي ويقلل من تساقطه.

طرق استخدام ورق الغار 

ومن أكثر طرق استخدام ورق الغار شيوعا هي غلي الأوراق وشرب الماء الناتج، أو إضافتها كتوابل في الأطعمة، كما يمكن استخدام الزيت المستخلص منه لأغراض تدليك المفاصل أو العناية بالبشرة.

txt

فوائد زيت بذرة الكتان للشعر، سر الجمال والتغذية العميقة

txt

فوائد القراصيا في رمضان، لصحة الجهاز الهضمي ومحاربة الإرهاق

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ورق الغار فوائد ورق الغار فوائد ورق الغار الصحية الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الدوم، لتنظيم مستويات السكر وجمال البشرة والشعر

فوائد عصير الليمون، يحمي من التجاعيد ويعزز صحة القلب

فوائد جوزة الطيب، تقوي الذاكرة وتحمي من الزهايمر

الأكثر قراءة

لحظة سقوط الراحل يوسف أحمد لاعب الكاراتيه في بطولة الجمهورية (فيديو)

3 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

أول تعليق من حماس على إقالة رئيس الشاباك

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بأسيوط، قصة حجز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية، حدث ضخم في لندن، سعر أسطوانة البوتجاز بعد رفع الدعم

إسرائيل تهدد بـ"خطة ترامب": سنضم أجزاء من غزة وننقل سكانها

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "دومة الجندل"

منوعات

المزيد

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "دومة الجندل"

ما حكم صيام المرأة المستحاضة؟ الإفتاء توضح

معارك وغزوات، فتح المدائن ونبوءة النبي التي قضت على الإمبراطورية الفارسية

المزيد
الجريدة الرسمية