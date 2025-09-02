فوائد البطاطا، مهمة للأطفال والحوامل وتحمى من أمراض القلب

فوائد البطاطا، البطاطا من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر حيث تقدم كتسالى فى الشوارع والميادين ويعشقها الكبار والصغار.

وفوائد البطاطا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

تقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البطاطا الحلوة من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية والقيمة الغذائية العالية، وهي من الخضروات الجذرية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها بطرق متنوعة، سواء مشوية أو مسلوقة أو مطبوخة، وهى تعد خيار صحي مناسب للكبار والصغار، حيث تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

القيمة الغذائية للبطاطا

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن البطاطا الحلوة تتميز بأنها مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم الطاقة، كما تحتوي على:

فيتامين A على شكل بيتا كاروتين الذي يحافظ على صحة العينين والمناعة.

فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويقوي جهاز المناعة.

فيتامين B6 الذي يساهم في صحة الأعصاب والدماغ.

البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يدعمان صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

فوائد البطاطا الصحية

وتابعت، أن من فوائد البطاطا التى تدفع لتناولها الآتي:

البطاطا الحلوة غنية بالألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما أنها تحتوي على نشا مقاوم يعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على توازن صحي في الجهاز الهضمي.

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين A وC، وهما من أقوى مضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتحمي الجسم من الالتهابات والأمراض.

البيتا كاروتين الموجود في البطاطا الحلوة يتحول إلى فيتامين A داخل الجسم، وهو عنصر أساسي للوقاية من جفاف العين، وضعف الرؤية الليلية، وأمراض الشبكية المرتبطة بالتقدم في العمر.

البطاطا الحلوة تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، وتقليل تأثير الصوديوم الضار، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

بفضل محتواها من الألياف، تمنح البطاطا الحلوة شعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بكثرة، كما أن سعراتها الحرارية معتدلة إذا تم تناولها بطرق صحية مثل السلق أو الشوي.

على الرغم من طعمها الحلو، إلا أن البطاطا الحلوة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها ترفع مستويات السكر في الدم بشكل تدريجي، وهو ما يجعلها خيار جيد لمرضى السكري إذا تم تناولها باعتدال.

بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة، خاصة البيتا كاروتين، تساعد البطاطا الحلوة على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتدعم إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على شباب البشرة ومرونتها.

المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودان في البطاطا الحلوة يساعدان في تقوية العظام والعضلات، والوقاية من التشنجات العضلية، خاصة بعد ممارسة الرياضة.

احتواء البطاطا الحلوة على مضادات الأكسدة يساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف، كما أن فيتامين B6 يعزز إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين، مما يدعم الحالة المزاجية والذاكرة.

للأطفال البطاطا الحلوة سهلة الهضم وغنية بالفيتامينات المهمة للنمو، خاصة فيتامين A الذي يعزز نمو العظام والأسنان.

للحوامل تحتوي على حمض الفوليك الذي يساهم في تكوين الجهاز العصبي للجنين ويقي من التشوهات الخلقية.

نصائح يجب اتباعها عند تناول البطاطا

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول البطاطا، منها:-

يفضل تناولها بالقشرة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية.

تجنب قليها بالزيت حتى لا ترتفع سعراتها الحرارية.

الاعتدال في الكمية، خاصة لمرضى السكري، لتفادي ارتفاع مستويات السكر في الدم.

