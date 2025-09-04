أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة ريبيرو.. مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك.. فوز ليبيا وتعادل غانا بتصفيات المونديال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول المدرب ليوناردو سيمبليتشي، المدير الفني السابق لفريق سامبدوريا، في مفاوضات مع النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ووفقا لشبكة توتو ميركاتو الإيطالية، فإن سيمبليتشي يعد من أبرز المرشحين المطروحين أمام إدارة الأهلي، حيث بدأ بالفعل اتصالات مع مسئولي القلعة الحمراء.

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مهمًّا ظهر اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف.

فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة بشأن الأنباء المنتشرة حول تدخل جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في اختيارات يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول.

وأكد المصدر أن جون إدوارد لا يتدخل في اختيارات تشكيل الزمالك ويترك الحرية تماما لـ يانيك فيريرا.

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، رحيل رئيسه التاريخي، دانييل ليفي، عن منصبه بعد 24 عاما، ليضع حدا لأطول فترة رئاسة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد ليفي، في بيان وداعه، أنه فخور بما تحقق خلال فترته، موجها الشكر للعاملين والجماهير، ومؤكدا استمراره في دعم النادي بشغف.

حقق منتخب ليبيا فوزا ثمينًا خارج ملعبه على منتخب أنجولا بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل عز الدين المريمي هدف منتخب ليبيا في شباك أنجولا في الدقيقة 48.

تعادل منتخب تشاد مع ضيفه منتخب غانا بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل جوردان أيو هدف منتخب غانا في الدقيقة 17، بينما أحرز سيليستين إيكوا هدف تشاد في الدقيقة 89.

أهدى المهاجم كيفر مور منتخب ويلز انتصارا صعبا وثمينا على حساب مضيفه كازاخستان بنتيجة 1-0، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026.

في المقابل، تجمّد رصيد المنتخب الكازاخستاني عند ثلاث نقاط من أربع مباريات، محتلا المركز الرابع ما قبل الأخير.

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن خوض الفريق لمباراة ودية في إطار تحضيراته لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح زاهر أن بيراميدز سيلتقي وديا مع منتخب مصر للشباب الذي يقوده المدير الفني أسامة نبيه على استاد الدفاع الجوي يوم الإثنين المقبل في السابعة مساء، وذلك في إطار تجهيزات المنتخب للسفر إلى تشيلي لخوض نهائيات كأس العالم.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مشاركة أحمد عبد القادر في المران الجماعي، وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وجاءت عودة عبد القادر للمشاركة في التدريبات الجماعية، عقب تولي عماد النحاس القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي ابتعد اللاعب خلال فترة ولايته عن الظهور في المران الجماعي.

حقق منتخب السعودية الفوز على نظيره مقدونيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الخميس، على ملعب فيكتوريا زيزكوف بالعاصمة التشيكية براغ.

تقدم منتخب مقدونيا بهدف الكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة (40) ورد الأخضر السعودي بهدفي فراس البريكان (45) وعبد الله الحمدان (78).

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الألماني ماتياس يايسله، ليبقى مع الفريق لفترة إضافية.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للمدرب الألماني، وأرفقه بتعليق: "آسيا سطرت مجده، والجمهور ردد اسمه، ماتياس الأهلي يجدد عقده".

