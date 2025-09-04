منتخب السعودية يفوز على مقدونيا 2-1 وديًا

حقق منتخب السعودية الفوز على نظيره مقدونيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الخميس، على ملعب فيكتوريا زيزكوف بالعاصمة التشيكية براغ.

أهداف مباراة السعودية ومقدونيا

تقدم منتخب مقدونيا بهدف الكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة (40) ورد الأخضر السعودي بهدفي فراس البريكان (45) وعبدالله الحمدان (78).



وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات السعودية للملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم، إذ يواجه اندونيسيا ثم العراق على ملعب الإنماء بجدة خلال شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل مباراة السعودية ومقدونيا

وبعد البداية الحذرة في الشوط الأول، فرض الأخضر إيقاعه على معظم مجريات هذا الشوط، وفوت فرصة محققة للتسجيل عندما تبادل صالح أبو الشامات وفراس البريكان الكرة قبل أن يصوبها الأخير سهلة في يد الحارس المقدوني ستولي ديمتريفسكي (20) ولاحت فرصة ثانية للأخضر عندما صوب متعب الحربي كرة قوية ابعدها الحارس المقدوني بأطراف أصابعه للركنية (32).

ومن هجمة منسقة تمكن المنتخب المقدوني من التسجيل عندما استقبل الكسندر ترايكوفسكي كرة عرضية ولعبها مقصية على يمين عبدالرحمن الصانبي (40) لكن الأخضر أدرك التعادل عندما تلقى البريكان تمريرة رائعة من ابو الشامات واجه على إثرها المرمى ولعب الكرة قوية على يمين الحارس ديمتريفسكي (45).

وأشرك الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، في الشوط الأول بعض الأسماء الجديدة، أمثال سعد الناصر وصالح أو الشامات ومحمد بكر وعبدالرحمن الصانبي، في الوقت الذي غاب فيه قائد المنتخب سالم الدوسري ونواف العقيدي وزياد الجهني وناصر الدوسري، للإصابة.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الأخضر تبديلًا واحدًا بدخول علي مجرشي مكان سعد الناصر، ثم اتبعه بثلاثة تغيرات أخرى حيث دخل، صالح الشهري وعبدالله الحمدان ومروان الصحفي، بدلًا من البريكان وأبو الشامات وعبدالرحمن العبود، وكاد الشهري أن يسجل هدفًا ثانيًا للأخضر لولا براعة الحارس المقدوني الذي خرج في التوقيت المناسب (74).

اتبعه محمد كنو بكرة رأسية ارتطمت بالعارضة وأخذت طريقها خارج الملعب (77) وبعد دقيقة نجح الأخضر في تسجيل الهدف الثاني عندما استغل عبدالله الحمدان كرة خاطئة من الدفاع هيئها لنفسه ولعبها قوية على يسار ديمتريفسكي (78).

