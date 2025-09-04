الخميس 04 سبتمبر 2025
مسدس صوت، مهاجمو الزمالك بلا أهداف خلال الموسم الجاري

عدي الدباغ
عدي الدباغ

 فشل مهاجمو نادي الزمالك، في تسجيل الأهداف خلال الموسم الكروي الجاري 2025-2026.

 

مهاجمو الزمالك بلا أهداف

 ويمتلك الزمالك في قائمته 5 مهاجمين، وهم ناصر منسي وعدي الدباغ وعمرو ناصر وأحمد شريف وسيف الجزيري.

وخاض الزمالك 5 مباريات حتى الآن في موسم 2025-2026، ولم يستطع أي مهاجم من فريق الزمالك تسجيل الأهداف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري. 

 

مباريات الزمالك في سبتمبر 

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

فيريرا يتابع برنامج تجهيز مهاجم الزمالك

مشوار الزمالك في الدوري المصري 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاض 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط. 

