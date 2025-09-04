الخميس 04 سبتمبر 2025
منتخب غانا يسقط في فخ التعادل مع تشاد بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب غانا، فيتو
منتخب غانا، فيتو

تعادل منتخب تشاد مع ضيفه منتخب غانا بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل جوردان أيو هدف منتخب غانا في الدقيقة 17، بينما أحرز سيليستين إيكوا هدف تشاد في الدقيقة 89.

 

ترتيب مجموعة غانا في تصفيات مونديال 2026

غانا 16 نقطة

جزر القمر 12 نقطة 

مدغشقر 10 نقاط 

مالي 9 نقاط 

أفريقيا الوسطى 5 نقاط 

تشاد نقطة واحدة

 

8 منتخبات لا تعرف طعم الهزيمة في تصفيات المونديال

وحتى الآن، هناك 8 منتخبات أفريقية لم تخسر في تصفيات كأس العالم 2026، وهي:
- منتخب مصر: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة
- منتخب السنغال: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة
- منتخب السودان: يشارك السنغال في المركز الثاني برصيد 12 نقطة
-منتخب الكاميرون: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة
- منتخب المغرب: يتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة
- منتخب كوت ديفوار: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة
- منتخب تونس: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة
- منتخب ناميبيا: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة

تُعد هذه المنتخبات قوية في القارة الأفريقية، وقد حققت نتائج جيدة في التصفيات حتى الآن.

