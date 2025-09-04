الخميس 04 سبتمبر 2025
حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

جون إدوارد ويانيك
جون إدوارد ويانيك فيريرا

فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة بشأن الأنباء المنتشرة حول تدخل جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في اختيارات يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول.

هل يتدخل جون إدوارد في تشكيل الزمالك؟ 

وأكد المصدر أن جون إدوارد لا يتدخل في اختيارات تشكيل الزمالك ويترك الحرية تماما لـ يانيك فيريرا.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد تدخل مرة واحدة من قبل في خروج سيف الجزيري من قائمة الزمالك خلال مباريات الفريق وطلب ذلك من يانيك فيريرا الذي وافق على الأمر.

وأضاف: جون إدوارد طلب ذلك من يانيك فيريرا من أجل محاولة فسخ عقد سيف الجزيري بالتراضي في يناير المقبل بالتراضي على أن يتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في نفس فترة الانتقالات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري. 

مباريات الزمالك في سبتمبر 

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

على كف عفريت، ماذا يحدث لو فاز المصري على الزمالك؟

فيريرا يتابع برنامج تجهيز مهاجم الزمالك

مشوار الزمالك في الدوري المصري 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد خاض 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط. 

