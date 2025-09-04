الخميس 04 سبتمبر 2025
رياضة

بعد ربع قرن، الرئيس التاريخي لنادي توتنهام الإنجليزي يغادر منصبه

دانيل ليفي، فيتو
دانيل ليفي، فيتو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، رحيل رئيسه التاريخي، دانييل ليفي، عن منصبه بعد 24 عاما، ليضع حدا لأطول فترة رئاسة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

مسيرة ليفي مع توتنهام

تولى ليفي (62 عاما) رئاسة السبيرز عام 2001، وقاد مسيرة تحوّل كبيرة، حولت توتنهام من فريق متوسط إلى أحد أقطاب الكرة الإنجليزية، حيث تأهل إلى البطولات الأوروبية في 18 من آخر 20 موسما، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ويُعد تطوير ملعب توتنهام هوتسبير الجديد، الذي افتتح عام 2019، وبناء مركز تدريبي متطور وأكاديمية قوية، أبرز ملامح إرث ليفي، رغم الجدل الدائم مع الجماهير بشأن سياساته في سوق الانتقالات.

رسالة دانييل ليفي بعد رحيله

وأكد ليفي، في بيان وداعه، أنه فخور بما تحقق خلال فترته، موجها الشكر للعاملين والجماهير، ومؤكدا استمراره في دعم النادي بشغف.

وأعلن توتنهام تعيين فيناي فينكاتيشام مديرا تنفيذيا، وتوماس فرانك مدربا للفريق الأول، وبيتر تشارينجتون رئيسا غير تنفيذي للنادي.

