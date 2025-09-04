الأهلي يخوض مرانه الأول بقيادة الجهاز الفني المؤقت (صور)

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب فترة الراحة التي حصل عليها ‏اللاعبون خلال الفترة الماضية.‏

وعقد الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني، محاضرة للاعبين لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة، ‏والارتباطات الخاصة بالفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، بسبب ‏الاستدعاء للمنتخبات الوطنية المختلفة، حيث يتواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في معسكر المنتخب الأول استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس ‏العالم.

بينما يتواجد الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب الذى يشارك فى منافسات بطولة كأس العرب، فيما سافر أشرف ‏داري وأليو ديانج للانضمام لمنتخبي المغرب ومالي.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمي: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.